برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية