موسم 1

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية

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الحلقة 20 - مطبخ مي

47min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية

الحلقة 19 - مطبخ مي

43min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية

الحلقة 18 - مطبخ مي

43min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية

الحلقة 17 - مطبخ مي

45min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية

الحلقة 16 - مطبخ مي

45min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية

الحلقة 15 - مطبخ مي

45min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية

الحلقة 14 - مطبخ مي

44min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية

الحلقة 13 - مطبخ مي

47min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية

الحلقة 12 - مطبخ مي

49min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية

الحلقة 11 - مطبخ مي

44min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية

الحلقة 10 - مطبخ مي

50min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية

الحلقة 9 - مطبخ مي

44min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية

الحلقة 8 - مطبخ مي

42min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية

الحلقة 7 - مطبخ مي

47min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية

الحلقة 6 - مطبخ مي

52min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية

الحلقة 5 - مطبخ مي

43min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية

الحلقة 4 - مطبخ مي

45min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية

الحلقة 3 - مطبخ مي

47min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية

الحلقة 2 - مطبخ مي

43min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية

الحلقة 1 - مطبخ مي

48min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية