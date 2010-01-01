برنامج مسابقات متخصص في الشعر النبطي يقدم في كل موسم نخبة من شعراء الوطن العربي المتقدمين للمنافسة ضمن أسس فنية ونقدية دقيقة في الشعر النبطي. جرعة دسمة لمتذوقي الشعر تساهم في دعم الحركة الشعرية.