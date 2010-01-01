موسم 11

برنامج مسابقات متخصص في الشعر النبطي يقدم في كل موسم نخبة من شعراء الوطن العربي المتقدمين للمنافسة ضمن أسس فنية ونقدية دقيقة في الشعر النبطي. جرعة دسمة لمتذوقي الشعر تساهم في دعم الحركة الشعرية.

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الحلقة 19 - شاعر المليون

1 ساعة 53 دقيقة

برنامج مسابقات متخصص في الشعر النبطي يقدم في كل موسم نخبة من شعراء الوطن العربي المتقدمين للمنافسة ضمن أسس فنية ونقدية دقيقة في الشعر النبطي. جرعة دسمة لمتذوقي الشعر تساهم في دعم الحركة الشعرية.

الحلقة 16 - شاعر المليون

2 ساعة 22 دقيقة

برنامج مسابقات متخصص في الشعر النبطي يقدم في كل موسم نخبة من شعراء الوطن العربي المتقدمين للمنافسة ضمن أسس فنية ونقدية دقيقة في الشعر النبطي. جرعة دسمة لمتذوقي الشعر تساهم في دعم الحركة الشعرية. برنامج مسابقات متخصص في الشعر النبطي يقدم في كل موسم نخبة من شعراء الوطن العربي المتقدمين للمنافسة ضمن أسس فنية ونقدية دقيقة في الشعر النبطي. جرعة دسمة لمتذوقي الشعر تساهم في دعم الحركة الشعرية.

الحلقة 14 - شاعر المليون

2 ساعة 5 دقيقة

برنامج مسابقات متخصص في الشعر النبطي يقدم في كل موسم نخبة من شعراء الوطن العربي المتقدمين للمنافسة ضمن أسس فنية ونقدية دقيقة في الشعر النبطي. جرعة دسمة لمتذوقي الشعر تساهم في دعم الحركة الشعرية.

الحلقة 13 - شاعر المليون

2 ساعة 5 دقيقة

برنامج مسابقات متخصص في الشعر النبطي يقدم في كل موسم نخبة من شعراء الوطن العربي المتقدمين للمنافسة ضمن أسس فنية ونقدية دقيقة في الشعر النبطي. جرعة دسمة لمتذوقي الشعر تساهم في دعم الحركة الشعرية.

الحلقة 12 - شاعر المليون

2 ساعة 12 دقيقة

برنامج مسابقات متخصص في الشعر النبطي يقدم في كل موسم نخبة من شعراء الوطن العربي المتقدمين للمنافسة ضمن أسس فنية ونقدية دقيقة في الشعر النبطي. جرعة دسمة لمتذوقي الشعر تساهم في دعم الحركة الشعرية.

الحلقة 11 - شاعر المليون

1 ساعة 54 دقيقة

برنامج مسابقات متخصص في الشعر النبطي يقدم في كل موسم نخبة من شعراء الوطن العربي المتقدمين للمنافسة ضمن أسس فنية ونقدية دقيقة في الشعر النبطي. جرعة دسمة لمتذوقي الشعر تساهم في دعم الحركة الشعرية.

الحلقة 10 - شاعر المليون

2 ساعة

الحلقة 9 - شاعر المليون

1 ساعة 52 دقيقة

الحلقة 8 - شاعر المليون

1 ساعة 39 دقيقة

الحلقة 7 - شاعر المليون

2 ساعة 9 دقيقة

برنامج مسابقات متخصص في الشعر النبطي يقدم في كل موسم نخبة من شعراء الوطن العربي المتقدمين للمنافسة ضمن أسس فنية ونقدية دقيقة في الشعر النبطي. جرعة دسمة لمتذوقي الشعر تساهم في دعم الحركة الشعرية.

الحلقة 6 - شاعر المليون

2 ساعة 13 دقيقة

برنامج مسابقات متخصص في الشعر النبطي يقدم في كل موسم نخبة من شعراء الوطن العربي المتقدمين للمنافسة ضمن أسس فنية ونقدية دقيقة في الشعر النبطي. جرعة دسمة لمتذوقي الشعر تساهم في دعم الحركة الشعرية.

الحلقة 5 - شاعر المليون

1 ساعة 59 دقيقة

برنامج مسابقات متخصص في الشعر النبطي يقدم في كل موسم نخبة من شعراء الوطن العربي المتقدمين للمنافسة ضمن أسس فنية ونقدية دقيقة في الشعر النبطي. جرعة دسمة لمتذوقي الشعر تساهم في دعم الحركة الشعرية.

الحلقة 4 - شاعر المليون

1 ساعة 59 دقيقة

برنامج مسابقات متخصص في الشعر النبطي يقدم في كل موسم نخبة من شعراء الوطن العربي المتقدمين للمنافسة ضمن أسس فنية ونقدية دقيقة في الشعر النبطي. جرعة دسمة لمتذوقي الشعر تساهم في دعم الحركة الشعرية.

الحلقة 3 - شاعر المليون

1 ساعة 34 دقيقة

برنامج مسابقات متخصص في الشعر النبطي يقدم في كل موسم نخبة من شعراء الوطن العربي المتقدمين للمنافسة ضمن أسس فنية ونقدية دقيقة في الشعر النبطي. جرعة دسمة لمتذوقي الشعر تساهم في دعم الحركة الشعرية.

الحلقة 2 - شاعر المليون

1 ساعة 19 دقيقة

برنامج مسابقات متخصص في الشعر النبطي يقدم في كل موسم نخبة من شعراء الوطن العربي المتقدمين للمنافسة ضمن أسس فنية ونقدية دقيقة في الشعر النبطي. جرعة دسمة لمتذوقي الشعر تساهم في دعم الحركة الشعرية.

الحلقة 1 - شاعر المليون

1 ساعة 24 دقيقة

برنامج مسابقات متخصص في الشعر النبطي يقدم في كل موسم نخبة من شعراء الوطن العربي المتقدمين للمنافسة ضمن أسس فنية ونقدية دقيقة في الشعر النبطي. جرعة دسمة لمتذوقي الشعر تساهم في دعم الحركة الشعرية.