الحلقة 14 - ملهمون22 دقيقة
قصة التنوير في التاريخ الإنساني تستعرض أهم الأفكار والفلسفات والاختراعات العلمية والإنتاجات الأدبية والفنية منذ بداية الحضارات وحتى العصر الحديث، وتتناول مراحل التنوير الفكري عبر حقبات تاريخية عديدة.
الحلقة 13 - إصلاح من داخل الكنيسة - إراسموس21 دقيقة
عادة ما يوصف المفكر ورجل الدين الهولندي إراسموس بأنه زعيم النهضة الأوروبية بلا جدال، فقد سخر من الكنيسة وحط من سلطتها، وكتب نسخة شعبية من الإنجيل أكثر ثورية.
الحلقة 12 - طرق جديدة - دي غاما وماجلان22 دقيقة
استكمالاً لجهود كولومبوس، نزل دي غاما جنوبا وقابل "أحمد بن ماجد"، بينما سعى ماجلان لإثبات كروية الأرض. ليبدأ الطريق نحو الإمبريالية الأوروبية واستعمار العالم، وأسست هذه الرحلات لاكتشاف العالم الجديد بثرواته المذهلة.
الحلقة 11 - عالم جديد - كولومبوس وأمريكو21 دقيقة
انطلق كولومبوس غرباً معتقداً أنه يسير في طريق مختصر نحو الهند، دون أن يعلم أنه اكتشف قارة جديدة، إلا أن أمريكو فيسبوتشي هو من تمم اكتشاف كولومبوس فسميت القارة الجديدة تكريماً لجهوده البحرية.
الحلقة 10 - طب النهضة - بارسيليوس وفيزاليوس21 دقيقة
برز بارسيليوس أو براكلسوس بداية الخط الفاصل بين الخرافة والعلم في عصر النهضة، المنجم الذي اشتغل في السحر كيميائياً وطبيباً عصامياً علم نفسه بنفسه. والطبيب الفلمنكي أندرياس فيزاليوس أبا التشريح الحديث. الذي أدين بعقوبة الإعدام الذي استبدل بالحج.
الحلقة 9 - عباقرة الفن 2 - مايكل أنجلو20 دقيقة
مايكل أنجلو (1475- 1564)، الذي مثلت تماثيله ونقوشه أيقونات عصر النهضة بذاتها.
الحلقة 8 - عباقرة الفن 1 - دافنشي21 دقيقة
أشهر من نار على علم. ليوناردو دافنشي (1452- 1519) الذي كان بالإضافة لكونه رساما، عالما ونحاتا وموسيقيا ومعماريا، كان رجلا عبقريا جسد روح عصره كاملا.
الحلقة 7 - فلورنسا الذهبية 2 - فيسين20 دقيقة
أسس ابن فلورنسا البار، الفيلسوف فيسين (1433- 1499)، أكاديمية فلورنسا للفلسفة على غرار أكاديمية أفلاطون القديمة. ولا يمكن الحديث عن فلورنسا دون الكلام عن ميكافيللي (1469- 1527) والذي عاصر لورنزو العظيم وكتب لحفيده كتاب "الأمير".
الحلقة 6 - فلورنسا الذهبية 1 - لورينزو22 دقيقة
هذا هو العصر الذهبي لفلورنسا، خاصة في ظل الرعاية الكريمة لعائلة مديتشي للعلماء والفنانين، وتحديدا لورينزو دي ميديشي "لورينزو العظيم" (1449- 1492) الذي ضم فنانين مختلفين للمدينة، بينهم الرسام بوتيتشيلي (1445- 1510)، والذي تعد لوحاته من رموز عصر النهضة، وتم
الحلقة 5 - الكتاب الحديث - غوتنبرغ22 دقيقة
قام الحداد الألماني غوتنبرغ باختراع الطباعة بشكلها الحديث عام 1447، وهو ما حقق نقلة عظيمة لعصر النهضة، إذ سرعان ما جلبت المدن الإيطالية المطابع وبدأت في نشر المعرفة بأرجاء أوروبا.
الحلقة 4 - نهضة في النحت - دوناتيلو22 دقيقة
لا نزال في رحاب فلورنسا العظيمة، حيث جاء دوناتيلو (1386- 1466) عقب بترارك وبوكاتشيو. مثلهما كان إنساني النزعة، وكانت منحوتاته تمثل القصص الدرامية بعد أن درس المنحوتات الرومانية بشكل متميز.
الحلقة 3 - الجانب الآخر21 دقيقة
على الجانب الآخر من البحر المتوسط، عاش ابن خلدون (1406-1332) الفيلسوف والمؤرخ ذو الأصول الحضرمية، الذي تنقل في رحلاته وأعماله وتولى الوساطة والكتابة بين ملوك المغرب العربي والأندلس
الحلقة 2 - الإنسانية20 دقيقة
الأستاذ وتلميذه. بترارك (1304- 1374) هو الملقب بأبو الحركة الإنسانية، على نفس النمط سار بوكاتشيو (1313- 1406)، فعظمته أنه لم يكتب أعماله النثرية بالإيطالية.
الحلقة 1 - بداية عصر22 دقيقة
في الوقت نفسه الذي عاش فيه وليم الأوكامي، ظهرت في إيطاليا شخصية دانتي إلغييري (1265- 1321)، والذي يصنفه المؤرخون كعلامة بارزة على ولادة عصر النهضة. صحيح أنه أكبر من الأوكامي سنا، لكن دانتي كان رمزاً لعصر جديد بينما الأوكامي رمز لعصر يموت.