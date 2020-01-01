الحلقة 1 - محمد علي رود

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بين شواطئ الكويت وطريق محمد علي في مدينة مومباي تخبئ سطور الماضي حكاية النوخذة شهاب وصديقه التاجر عبد الوهاب وأسرار عمرها زمن ستظهر حين تأتي امرأة لتعمل خادمة في بيت شهاب ويغدر عبد الوهاب بأعز أصدقائه.