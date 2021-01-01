الحلقة 3 - من العايدين52 دقيقة
أجواء احتفالية تنقل فرحة عيد الفطر السعيد باستقبال التهاني ونقل تقارير خاصة بالعيد ورصد الاحتفالات عبر دولة الإمارات وفقرات منوعة تستضيف مشاهير الفن وتتناول دراما رمضان ونجومها.
الحلقة 2 - من العايدين52 دقيقة
أجواء احتفالية تنقل فرحة عيد الفطر السعيد باستقبال التهاني ونقل تقارير خاصة بالعيد ورصد الاحتفالات عبر دولة الإمارات وفقرات منوعة تستضيف مشاهير الفن وتتناول دراما رمضان ونجومها.
الحلقة 1 - من العايدين1 ساعة 39 دقيقة
أجواء احتفالية تنقل فرحة عيد الفطر السعيد باستقبال التهاني ونقل تقارير خاصة بالعيد ورصد الاحتفالات عبر دولة الإمارات وفقرات منوعة تستضيف مشاهير الفن وتتناول دراما رمضان ونجومها.