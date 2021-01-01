موسم 2

أجواء احتفالية تنقل مظاهر العيد ضمن فقرات منوعة.

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الحلقة 3 - من العايدين

52 دقيقة

أجواء احتفالية تنقل فرحة عيد الفطر السعيد باستقبال التهاني ونقل تقارير خاصة بالعيد ورصد الاحتفالات عبر دولة الإمارات وفقرات منوعة تستضيف مشاهير الفن وتتناول دراما رمضان ونجومها.

الحلقة 2 - من العايدين

52 دقيقة

أجواء احتفالية تنقل فرحة عيد الفطر السعيد باستقبال التهاني ونقل تقارير خاصة بالعيد ورصد الاحتفالات عبر دولة الإمارات وفقرات منوعة تستضيف مشاهير الفن وتتناول دراما رمضان ونجومها.

الحلقة 1 - من العايدين

1 ساعة 39 دقيقة

أجواء احتفالية تنقل فرحة عيد الفطر السعيد باستقبال التهاني ونقل تقارير خاصة بالعيد ورصد الاحتفالات عبر دولة الإمارات وفقرات منوعة تستضيف مشاهير الفن وتتناول دراما رمضان ونجومها.