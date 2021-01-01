موسم 4

أجواء احتفالية تنقل مظاهر عيد الفطر السعيد ضمن فقرات منوعة تجمع بين المسابقات والتقارير ورصد طقوس الاحتفالات بالعيد بين الماضي والحاضر في الإمارات الأخرى، إلى جانب فقرة خاصة لاستضافة مشاهير الفن.

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الحلقة 3 - من العايدين

1 ساعة 3 دقيقة

أجواء احتفالية تنقل فرحة عيد الفطر السعيد باستقبال التهاني ونقل تقارير خاصة بالعيد واستضافة المشاركين في المسلسلات الرمضانية ومقدّمي البرامج التي عرضت خلال الشهر الكريم.

الحلقة 2 - من العايدين

51 دقيقة

أجواء احتفالية تنقل فرحة عيد الفطر السعيد باستقبال التهاني ونقل تقارير خاصة بالعيد واستضافة المشاركين في المسلسلات الرمضانية ومقدّمي البرامج التي عرضت خلال الشهر الكريم.

الحلقة 1 - من العايدين

1 ساعة 38 دقيقة

أجواء احتفالية تنقل فرحة عيد الفطر السعيد باستقبال التهاني ونقل تقارير خاصة بالعيد واستضافة المشاركين في المسلسلات الرمضانية ومقدّمي البرامج التي عرضت خلال الشهر الكريم.