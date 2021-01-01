الحلقة 3 - من العايدين1 ساعة 3 دقيقة
أجواء احتفالية تنقل فرحة عيد الفطر السعيد باستقبال التهاني ونقل تقارير خاصة بالعيد واستضافة المشاركين في المسلسلات الرمضانية ومقدّمي البرامج التي عرضت خلال الشهر الكريم.
الحلقة 2 - من العايدين51 دقيقة
أجواء احتفالية تنقل فرحة عيد الفطر السعيد باستقبال التهاني ونقل تقارير خاصة بالعيد واستضافة المشاركين في المسلسلات الرمضانية ومقدّمي البرامج التي عرضت خلال الشهر الكريم.
الحلقة 1 - من العايدين1 ساعة 38 دقيقة
أجواء احتفالية تنقل فرحة عيد الفطر السعيد باستقبال التهاني ونقل تقارير خاصة بالعيد واستضافة المشاركين في المسلسلات الرمضانية ومقدّمي البرامج التي عرضت خلال الشهر الكريم.