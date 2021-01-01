أجواء احتفالية تنقل مظاهر عيد الفطر السعيد ضمن فقرات منوعة تجمع بين المسابقات والتقارير ورصد طقوس الاحتفالات بالعيد بين الماضي والحاضر في الإمارات الأخرى، إلى جانب فقرة خاصة لاستضافة مشاهير الفن.