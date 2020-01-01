موسم 6

أجواء احتفالية تنقل مظاهر عيد الفطر السعيد ضمن فقرات منوعة تجمع بين المسابقات والتقارير ورصد طقوس الاحتفالات بالعيد بين الماضي والحاضر في الإمارات الأخرى، إلى جانب فقرة خاصة لاستضافة مشاهير الفن.

اعرض
أضف إلى قائمتي

الحلقة 3 - من العايدين

1 ساعة 36 دقيقة

أجواء احتفالية تنقل فرحة عيد الفطر السعيد باستقبال التهاني واستضافة شخصيات إماراتية بارزة تتحدث عن ذكريات العيد وعاداته وتقاليده، إلى جانب استعراض الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك.

الحلقة 2 - من العايدين

1 ساعة 37 دقيقة

أجواء احتفالية تنقل فرحة عيد الفطر السعيد باستقبال التهاني واستضافة شخصيات إماراتية بارزة تتحدث عن ذكريات العيد وعاداته وتقاليده، إلى جانب استعراض الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك.

الحلقة 1 - من العايدين

1 ساعة 49 دقيقة

أجواء احتفالية تنقل فرحة عيد الفطر السعيد باستقبال التهاني واستضافة شخصيات إماراتية بارزة تتحدث عن ذكريات العيد وعاداته وتقاليده، إلى جانب استعراض الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك.