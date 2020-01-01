الحلقة 3 - من العايدين1 ساعة 36 دقيقة
أجواء احتفالية تنقل فرحة عيد الفطر السعيد باستقبال التهاني واستضافة شخصيات إماراتية بارزة تتحدث عن ذكريات العيد وعاداته وتقاليده، إلى جانب استعراض الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك.
الحلقة 2 - من العايدين1 ساعة 37 دقيقة
أجواء احتفالية تنقل فرحة عيد الفطر السعيد باستقبال التهاني واستضافة شخصيات إماراتية بارزة تتحدث عن ذكريات العيد وعاداته وتقاليده، إلى جانب استعراض الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك.
الحلقة 1 - من العايدين1 ساعة 49 دقيقة
أجواء احتفالية تنقل فرحة عيد الفطر السعيد باستقبال التهاني واستضافة شخصيات إماراتية بارزة تتحدث عن ذكريات العيد وعاداته وتقاليده، إلى جانب استعراض الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك.