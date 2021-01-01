موسم 7

أجواء احتفالية تنقل مظاهر عيد الأضحى المبارك ضمن فقرات منوعة تجمع بين المسابقات والتقارير ورصد طقوس الاحتفالات بالعيد بين الماضي والحاضر في الإمارات الأخرى، إلى جانب فقرة خاصة لاستضافة مشاهير الفن.

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الحلقة 10 - من العايدين

1 ساعة 42 دقيقة

أجواء احتفالية تنقل مظاهر عيد الأضحى المبارك ضمن فقرات منوعة تجمع بين المسابقات والتقارير ورصد طقوس الاحتفالات بالعيد بين الماضي والحاضر في الإمارات الأخرى، إلى جانب فقرة خاصة لاستضافة مشاهير الفن.

الحلقة 9 - من العايدين

2 ساعة 30 دقيقة

أجواء احتفالية تنقل مظاهر عيد الأضحى المبارك ضمن فقرات منوعة تجمع بين المسابقات والتقارير ورصد طقوس الاحتفالات بالعيد بين الماضي والحاضر في الإمارات الأخرى، إلى جانب فقرة خاصة لاستضافة مشاهير الفن.

الحلقة 8 - من العايدين

4 ساعة 23 دقيقة

أجواء احتفالية تنقل مظاهر عيد الأضحى المبارك ضمن فقرات منوعة تجمع بين المسابقات والتقارير ورصد طقوس الاحتفالات بالعيد بين الماضي والحاضر في الإمارات الأخرى، إلى جانب فقرة خاصة لاستضافة مشاهير الفن.

الحلقة 7 - من العايدين

1 ساعة 44 دقيقة

أجواء احتفالية تنقل مظاهر عيد الأضحى المبارك ضمن فقرات منوعة تجمع بين المسابقات والتقارير ورصد طقوس الاحتفالات بالعيد بين الماضي والحاضر في الإمارات الأخرى، إلى جانب فقرة خاصة لاستضافة مشاهير الفن.

الحلقة 6 - من العايدين

48 دقيقة

أجواء احتفالية تنقل مظاهر عيد الأضحى المبارك ضمن فقرات منوعة تجمع بين المسابقات والتقارير ورصد طقوس الاحتفالات بالعيد بين الماضي والحاضر في الإمارات الأخرى، إلى جانب فقرة خاصة لاستضافة مشاهير الفن.

الحلقة 5 - من العايدين

55 دقيقة

أجواء احتفالية تنقل مظاهر عيد الأضحى المبارك ضمن فقرات منوعة تجمع بين المسابقات والتقارير ورصد طقوس الاحتفالات بالعيد بين الماضي والحاضر في الإمارات الأخرى، إلى جانب فقرة خاصة لاستضافة مشاهير الفن.

الحلقة 4 - من العايدين

3 ساعة 53 دقيقة

أجواء احتفالية تنقل مظاهر عيد الأضحى المبارك ضمن فقرات منوعة تجمع بين المسابقات والتقارير ورصد طقوس الاحتفالات بالعيد بين الماضي والحاضر في الإمارات الأخرى، إلى جانب فقرة خاصة لاستضافة مشاهير الفن.

الحلقة 3 - من العايدين

1 ساعة 53 دقيقة

أجواء احتفالية تنقل مظاهر عيد الأضحى المبارك ضمن فقرات منوعة تجمع بين المسابقات والتقارير ورصد طقوس الاحتفالات بالعيد بين الماضي والحاضر في الإمارات الأخرى، إلى جانب فقرة خاصة لاستضافة مشاهير الفن.

الحلقة 2 - من العايدين

1 ساعة 54 دقيقة

أجواء احتفالية تنقل مظاهر عيد الأضحى المبارك ضمن فقرات منوعة تجمع بين المسابقات والتقارير ورصد طقوس الاحتفالات بالعيد بين الماضي والحاضر في الإمارات الأخرى، إلى جانب فقرة خاصة لاستضافة مشاهير الفن.

الحلقة 1 - من العايدين

5 ساعة 6 دقيقة