الحلقة 10 - من العايدين1 ساعة 42 دقيقة
أجواء احتفالية تنقل مظاهر عيد الأضحى المبارك ضمن فقرات منوعة تجمع بين المسابقات والتقارير ورصد طقوس الاحتفالات بالعيد بين الماضي والحاضر في الإمارات الأخرى، إلى جانب فقرة خاصة لاستضافة مشاهير الفن.
الحلقة 9 - من العايدين2 ساعة 30 دقيقة
أجواء احتفالية تنقل مظاهر عيد الأضحى المبارك ضمن فقرات منوعة تجمع بين المسابقات والتقارير ورصد طقوس الاحتفالات بالعيد بين الماضي والحاضر في الإمارات الأخرى، إلى جانب فقرة خاصة لاستضافة مشاهير الفن.
الحلقة 8 - من العايدين4 ساعة 23 دقيقة
أجواء احتفالية تنقل مظاهر عيد الأضحى المبارك ضمن فقرات منوعة تجمع بين المسابقات والتقارير ورصد طقوس الاحتفالات بالعيد بين الماضي والحاضر في الإمارات الأخرى، إلى جانب فقرة خاصة لاستضافة مشاهير الفن.
الحلقة 7 - من العايدين1 ساعة 44 دقيقة
أجواء احتفالية تنقل مظاهر عيد الأضحى المبارك ضمن فقرات منوعة تجمع بين المسابقات والتقارير ورصد طقوس الاحتفالات بالعيد بين الماضي والحاضر في الإمارات الأخرى، إلى جانب فقرة خاصة لاستضافة مشاهير الفن.
الحلقة 6 - من العايدين48 دقيقة
أجواء احتفالية تنقل مظاهر عيد الأضحى المبارك ضمن فقرات منوعة تجمع بين المسابقات والتقارير ورصد طقوس الاحتفالات بالعيد بين الماضي والحاضر في الإمارات الأخرى، إلى جانب فقرة خاصة لاستضافة مشاهير الفن.
الحلقة 5 - من العايدين55 دقيقة
أجواء احتفالية تنقل مظاهر عيد الأضحى المبارك ضمن فقرات منوعة تجمع بين المسابقات والتقارير ورصد طقوس الاحتفالات بالعيد بين الماضي والحاضر في الإمارات الأخرى، إلى جانب فقرة خاصة لاستضافة مشاهير الفن.
الحلقة 4 - من العايدين3 ساعة 53 دقيقة
أجواء احتفالية تنقل مظاهر عيد الأضحى المبارك ضمن فقرات منوعة تجمع بين المسابقات والتقارير ورصد طقوس الاحتفالات بالعيد بين الماضي والحاضر في الإمارات الأخرى، إلى جانب فقرة خاصة لاستضافة مشاهير الفن.
الحلقة 3 - من العايدين1 ساعة 53 دقيقة
أجواء احتفالية تنقل مظاهر عيد الأضحى المبارك ضمن فقرات منوعة تجمع بين المسابقات والتقارير ورصد طقوس الاحتفالات بالعيد بين الماضي والحاضر في الإمارات الأخرى، إلى جانب فقرة خاصة لاستضافة مشاهير الفن.
الحلقة 2 - من العايدين1 ساعة 54 دقيقة
أجواء احتفالية تنقل مظاهر عيد الأضحى المبارك ضمن فقرات منوعة تجمع بين المسابقات والتقارير ورصد طقوس الاحتفالات بالعيد بين الماضي والحاضر في الإمارات الأخرى، إلى جانب فقرة خاصة لاستضافة مشاهير الفن.