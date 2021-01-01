أجواء احتفالية تنقل فرحة عيد الفطر السعيد باستقبال التهاني واستضافة شخصيات إماراتية بارزة تتحدث عن ذكريات العيد وعاداته وتقاليده، إلى جانب استعراض الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك.