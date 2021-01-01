موسم 8

أجواء احتفالية تنقل فرحة عيد الفطر السعيد باستقبال التهاني واستضافة شخصيات إماراتية بارزة تتحدث عن ذكريات العيد وعاداته وتقاليده، إلى جانب استعراض الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك.

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الحلقة 3 - من العايدين

3 ساعة 29 دقيقة

أجواء احتفالية تنقل فرحة عيد الفطر السعيد باستقبال التهاني واستضافة شخصيات إماراتية بارزة تتحدث عن ذكريات العيد وعاداته وتقاليده، إلى جانب استعراض الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك.

الحلقة 2 - من العايدين

3 ساعة 30 دقيقة

أجواء احتفالية تنقل فرحة عيد الفطر السعيد باستقبال التهاني واستضافة شخصيات إماراتية بارزة تتحدث عن ذكريات العيد وعاداته وتقاليده، إلى جانب استعراض الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك.

الحلقة 1 - من العايدين

2 ساعة 45 دقيقة

أجواء احتفالية تنقل فرحة عيد الفطر السعيد باستقبال التهاني واستضافة شخصيات إماراتية بارزة تتحدث عن ذكريات العيد وعاداته وتقاليده، إلى جانب استعراض الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك.