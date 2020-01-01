موسم 1

توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.

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الحلقة 13 - تصاميم

22min

توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.

الحلقة 12 - تصاميم

22min

توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.

الحلقة 11 - تصاميم

25min

توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.

الحلقة 10 - تصاميم

24min

توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.

الحلقة 9 - تصاميم

28min

توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.

الحلقة 8 - تصاميم

24min

توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.

الحلقة 7 - تصاميم

26min

توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.

الحلقة 6 - تصاميم

26min

توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.

الحلقة 5 - تصاميم

25min

توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.

الحلقة 4 - تصاميم

24min

توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.

الحلقة 3 - تصاميم

28min

توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.

الحلقة 2 - تصاميم

23min

توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.

الحلقة 1 - تصاميم

26min

توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.