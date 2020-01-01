الحلقة 13 - تصاميم22min
توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.
الحلقة 12 - تصاميم22min
توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.
الحلقة 11 - تصاميم25min
توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.
الحلقة 10 - تصاميم24min
توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.
الحلقة 9 - تصاميم28min
توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.
الحلقة 8 - تصاميم24min
توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.
الحلقة 7 - تصاميم26min
توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.
الحلقة 6 - تصاميم26min
توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.
الحلقة 5 - تصاميم25min
توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.
الحلقة 4 - تصاميم24min
توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.
الحلقة 3 - تصاميم28min
توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.
الحلقة 2 - تصاميم23min
توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.
الحلقة 1 - تصاميم26min
توظف مصممة الديكور فرح الحميضي تميزها وشغفها بالتصميم الداخلي في حلقات تستعرض فيها أفكاراً مبتكرة خاصة بالثقافة الجمالية وفن تصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل.