المزيد من الأفكار الإبداعية وحلول التصميم الداخلي المبتكرة مع فرح الحميضي وموسم جديد يحمل الكثير من أساليب التأثيث المنزلي العصري ويستضيف نخبة من المصممين الكويتيين لمشاركة خبراتهم في الثقافة الجمالية