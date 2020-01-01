الحلقة 1 - شارع شيكاغو

42min

في شارع شيكاغو، شارع الليل الأشهر بدمشق إبان ستينيات القرن الماضي، تبدأ قصة ميرامار وحبيبها مراد وتنتهي بمأساة ستمتد تبعاتها حتى العصر الحالي لتفتح أبواب جهنم وتطال جيلاً آخر سيصفّي الحسابات بلا رحمة.