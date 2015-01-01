في أدغال جزيرة بورنيو الضبابية، تحاول الكائنات الحية التكيُّف مع الطبيعة و مجارتها و إيجاد كل ما هو جديد و غريب. فسنلاحظ طريقة طائر أبو قرن غير الطبيعية في بناء العش، بالإضافة إلى مهارات الأدغال التي يتمتع بها إنسان الغاب، فالجميع في هذه الأدغال يحاولون مواجهة تحديات الطبيعة و التكيُّف معها.