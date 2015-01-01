الحلقة 2 - مملكة الشمس40 دقيقة
في أدغال جزيرة بورنيو الضبابية، تحاول الكائنات الحية التكيُّف مع الطبيعة و مجارتها و إيجاد كل ما هو جديد و غريب. فسنلاحظ طريقة طائر أبو قرن غير الطبيعية في بناء العش، بالإضافة إلى مهارات الأدغال التي يتمتع بها إنسان الغاب، فالجميع في هذه الأدغال يحاولون مواجهة تحديات الطبيعة و التكيُّف معها.
الحلقة 1 - غابة الثعابين الطائرة43 دقيقة
يُعرف نهر كيناباتانجان بأنه ينبوع الطبيعة الساحرة الوارد من قلب جزيرة بورنيو. فسنشاهد في أحواض المياه الضحلة معارك الأسماك المتناحرة على أراضيها، كما سنشاهد النمور الملطخة وهي تطارد الرئيسيات خلسة، بالإضافة إلى الثعابين الطائرة وهي تقفز قفزات متحدية للموت.