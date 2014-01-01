الحلقة 7 - التأخير المميت

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بعد لحظات فقط من الإقلاع من مطار مدريد-باراخاس الدولي، تميل الطائرة Spanair Flight 5022 إلى الجانب الأيمن، وتصطدم بعنف في خليج صغير ومن ثم تحترق. ومع العثور على 154 قتيلاً، تعد هذه الكارثة هي كارثة الطيران الأسوأ في إسبانيا منذ عقود.