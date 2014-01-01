الحلقة 10 - مذبحة في ساو باولو43 دقيقة
بعد ثوانٍ من إقلاعها، ارتطمت طائرة خطوط تي أيه إم الجوية الرحلة 402 بحي سكنى مما أدَّى إلى اندلاع نيران أسفرت عن مصرع جميع من كانوا على متن الرحلة والبالغين 95 شخصاً.
الحلقة 9 - تأثير الانحدار43 دقيقة
عندما ترفض جهات التصنيع التفسير الرسمي بوصفه مستحيلاً، تعمل جهة التحقيق على إيجاد السبب الحقيقي وراء تحطم طائرة في عام 1991 والذي أسفر عن مقتل 23 شخصاً، بما فيهم رائد الفضاء.
الحلقة 8 - التركيز القاتل43 دقيقة
وبعد رحلة قصيرة من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، تصدم الطائرة جارودا رقم 200 بالأرض في يوغياكارتا بشكل عنيف جداً لدرجة أنها ترتد بعنف مرتين قبل الانحدار قبالة مدرج الطائرات. وقد أسفر ذلك عن مقتل 21 شخصاً من 140 شخصاً كانوا على متن الطائرة.
الحلقة 7 - التأخير المميت43 دقيقة
بعد لحظات فقط من الإقلاع من مطار مدريد-باراخاس الدولي، تميل الطائرة Spanair Flight 5022 إلى الجانب الأيمن، وتصطدم بعنف في خليج صغير ومن ثم تحترق. ومع العثور على 154 قتيلاً، تعد هذه الكارثة هي كارثة الطيران الأسوأ في إسبانيا منذ عقود.
الحلقة 6 - حافة الكارثة43 دقيقة
تقوم الطائرة رقم 670 التابعة لخطوط أتلانتك الجوية بنقل مجموعة من الموظفين العاملين بشركة النفط إلى العمل. وعلى محطة روتينية بجزيرة ستورد النرويجية الصغيرة تنحدر الطائرة قبالة مدرج الطائرات وتهبط على حافة شديدة الانحدار.
الحلقة 5 - المهمة المميتة43 دقيقة
تسافر طائرة النقل دي سي-6 التابعة للأمم المتحدة في مهمة سرية للغاية فوق جمهورية أفريقيا الوسطى وعلى متنها الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ داغ همرشولد. ولكن الطائرة تحطمت بشكل غامض قبل هبوطها بلحظات.
الحلقة 4 - التسليم الكارثي43 دقيقة
بعد مدة قصيرة من مغادرتها دبي، يملأ الدخان طائرة رحلة الخطوط الجوية يو بي إس 6 ويفقد الطيارون الأكسجين. يجب على ضابط الطيران الأول -بمفرده مع أجهزة التحكم المتوفرة لديه- أن يبذل قصارى جهده لإعادة الطائرة إلى المطار ولكن العقبات تتحداه.
الحلقة 3 - كارثة الارتفاع39 دقيقة
في طريقها إلى تل أبيب، ارتجاجة فجائية تصيب طائرة رحلة خطوط إل عال الجوية رقم 1862 متسببة في دورانها العنيف ناحية اليمين وسقوطها في قلب مجمع سكني. هذا الحادث هو أسوأ الحوادث الجوية التي شهدتها هولندا على الإطلاق. وفضلاً عن هذا، يكشف هذا الحادث عن خطرٍ يهدد جميع طائرات بوينغ 747.
الحلقة 2 - رعب في سان فرانسيسكو43 دقيقة
تصطدم طائرة الرحلة 214 لخطوط آسيانا الجوية بالجدار البحري في مطار سان فرانسيسكو الدولي ويشك المحققون في وجود خطأ مروع تسبب بدوره في هذا الحادث، ولكن السبب الحقيقي قد يضع المسافرين في جميع أنحاء العالم في خطرٍ محدقٍ.
الحلقة 1 - الانتقال المميت43 دقيقة
حادث تصادم عنيف بين يونايتد إكسبريس 5925 وطائرة خاصة صغيرة تُوقِع المحققين في حالةٍ من الارتباك حتى يعلموا أن لغز اختفاء قائد الطائرة ربما كان له دوره -غير المعلوم على وجه الدقة- في هذه المأساة.