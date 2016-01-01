الحلقة 9 - مستشفى المعجزات21 دقيقة
وافق بيتر -البالغ من العمر 55 عاماً ويعاني من التصلب المتعدد- على أن يكون جزءاً من التجربة الجديدة المتقدمة في مستشفى سانت فينسنت؛ أملاً في إطالة عمره، يرغب الجراحون في تطوير جهاز مناعي جديد يمنعه من الانتكاسة الصحية.
الحلقة 8 - مستشفى المعجزات17 دقيقة
بعد الانتظار لمدة 4 سنوات؛ لإجراء عملية زرع قلب واستبدال مضخة قلب صناعية، يستخدم دوايت التقنية الثورية الجديدة المعروفة باسم "القلب في صندوق" لإنقاذ حياته.
الحلقة 7 - مستشفى المعجزات22 دقيقة
أصبح جوزيف، الذي يعاني من سرطان في البروستاتا -انتشر في 90 بالمائة من عظامه- أولَ رجلٍ يجري جراحة ثورية جديدة في مستشفى سانت فينسنت الذي يستهدف مباشرة الخلايا السرطانية.
الحلقة 6 - مستشفى المعجزات21 دقيقة
باستخدام أحدث التقنيات، استطاع المدرسون المشاركون في مستشفى سانت فينسنت اختراع عالماً ثلاثي الأبعاد يسمح لهم "بالتجول داخل المخ" الخاص بإحدى ضحايا السكتة الدماغية للكشف عن السبب وراء هذه الحالة.
الحلقة 5 - مستشفى المعجزات20 دقيقة
يستخدم أطباء مستشفى سانت فينسنت في أستراليا أحد تقنيات التصوير الثلاثي الأبعاد أملاً في إنقاذ حياة المريضة وكذلك قدرتها على الحركة بعد اكتشاف ورم خبيث في كتفها.
الحلقة 4 - مستشفى المعجزات21 دقيقة
في سيدني، تأمل مليسا المريضة والبالغة من العمر 37 عاماً أن تنجح الجراحة باستخدام الروبوت في إزالة الأورام الليفية المتعددة من رحمها بصورة آمنةً وسليمة، مما يسمح لها في نهاية المطاف بإمكانية حملها لطفلٍ.
الحلقة 3 - مستشفى المعجزات20 دقيقة
إذا لم تعالج سارة من سرطان العظم فستفارق الحياة، ولكن العملية الجراحية صعبة للغاية؛ إذ يحتاج دكتور دي بيلا إلى أشهر من التخطيط، وفريق من المتخصصين، ونظام ملاحة متطور. تحدث رعشة شديدة في يد كاي، مما يجعلها تجد صعوبةً بالغةً في الكتابة أو تناول الطعام.
الحلقة 2 - مستشفى المعجزات20 دقيقة
هاري البالغ من العمر 35 عامًا في المستشفى منذ خمسة أشهر وعليه الآن الاختيار بين استبدال التيتانيوم لعظمه بالكامل أو بتر ساقه بالكامل ، بينما تختار باربرا الناجية من سرطان الثدي ، التي تعاني من ألم مزمن في أعلى ذراعها ، إجراء جراحة ثورية لعلاج الوذمة اللمفاوية.
الحلقة 1 - مستشفى المعجزات21 دقيقة
تكافح الصرع غير المنضبط لمعظم حياتها البالغة. مع تدهور حالتها ، فهي تعاني الآن من ما يصل إلى 10 نوبات صرع كبيرة يوميًا ، ويشكل صرعها خطرًا على نفسها وعلى أسرتها.