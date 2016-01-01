الحلقة 2 - مستشفى المعجزات

20 دقيقة

هاري البالغ من العمر 35 عامًا في المستشفى منذ خمسة أشهر وعليه الآن الاختيار بين استبدال التيتانيوم لعظمه بالكامل أو بتر ساقه بالكامل ، بينما تختار باربرا الناجية من سرطان الثدي ، التي تعاني من ألم مزمن في أعلى ذراعها ، إجراء جراحة ثورية لعلاج الوذمة اللمفاوية.