الحلقة 7 - نحو المجهول

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من قمم الجبال إلى قاع المحيط ، عبر مساحات شاسعة من الصحراء إلى أبعد الأماكن في المجرة ، وضع المستكشفون أسس العالم الحديث من خلال الذهاب إلى حيث لم يذهب أحد من قبل.