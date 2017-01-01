الحلقة 8 - الطريق الأمامية45 دقيقة
يحاول الإنسان دائماً السعي والمضي قدماً، ولكن الطرق والأساليب التي يتبعها لمسابقة المكان والزمان عادة ما تُحدث به تغيير جذري. فلا تبتهج لذلك، حيث يسعى الإنسان دائماً لابتكار المزيد من الطرق الأكثر كفاءة وسرعة ليستطيع بسط سيطرته على الأرض والسماء.
الحلقة 7 - نحو المجهول44 دقيقة
من قمم الجبال إلى قاع المحيط ، عبر مساحات شاسعة من الصحراء إلى أبعد الأماكن في المجرة ، وضع المستكشفون أسس العالم الحديث من خلال الذهاب إلى حيث لم يذهب أحد من قبل.
الحلقة 6 - بناء المستقبل45 دقيقة
إن الحصول على المأوى والملجأ هما ما دفعا الإنسان لإعمار هذا العالم، واكتشاف الطبيعة وتطويعها لتلبية الاحتياجات البشرية. والنتيجة هي التحضُّر وانفرادنا والتقدم بشكلٍ مبهر ومميز .
الحلقة 5 - سلطة المال42 دقيقة
السفر عبر الزمن من خلال صفحات التاريخ البشري سعياً لاكتشاف معنى النقود وكيف تحوَّل الشيء الذي نكنُّ له التقدير ونراه ذا قيمة مع تطور الحضارة.
الحلقة 4 - تطورات الحرب41 دقيقة
تجميع الماضي بطريقة لا يمكن للمشاهدين أن ينظروا إلى مستقبلهم بنفس الطريقة مرة أخرى
الحلقة 3 - الكتابة على الجدران46 دقيقة
منذ بزوغ فجر البريَّة والإنسان يسعى لبلوغه، أصبح بإمكان المليارات من البشر إيصال أصواتهم وأفكارهم إلى العالم أجمع من خلال الاتصالات اللاسلكية والهواتف المتحركة، ويبقى السؤال... كيف أصبحنا جنساً يجيد التواصل؟
الحلقة 2 - محاربة الأمراض43 دقيقة
إننا نخو ض سباقاً متسارعاً مع الميكروبات والفيروسات القاتلة: إن الكائنات الحية التي تهاجم أجسادنا تتكيف مع وسائل العلاج التي نبتكرها وتتطور وتهاجم أجسادنا ثانيةً. فهل يمكن أن تساعدنا الدروس المستفادة من الماضي في القضاء على هذه الآفات المعاصرة؟
الحلقة 1 - الشرارة الأولى للحضارة46 دقيقة
تنبع قوة البشر من النيران؛ إذ أتاح لنا تسخيرُ النار القدرةَ على الإبداع والتدمير والتحويل، ولكنها علمتنا أيضاً دروساً عميقة عن الأشياء التي يمكننا السيطرة عليها وتلك الأشياء غير القابلة للسيطرة. تقص هذه الحلقة كيف غيَّرت النار بيولوجية البشر ونقلتهم من أدغال السافانا إلى سطح القمر.