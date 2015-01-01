يتوجه صائد مجوهرات شهير وعامل مناجم أسترالي في رحلة بحثاً عن أثمن المجوهرات على مستوى العالم. يسافر الفريق صوب مدغشقر إلى أحد الأماكن القليلة في العالم التي يوجد بها منجم واحد يخرج من بطنه ياقوت "سافير" بجميع ألوان الطيف.