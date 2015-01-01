الحلقة 8 - زمرد كولومبيا43 دقيقة
يتواجد صيادو المناجم بكثرة في كولومبيا، ويسافرون إلى مناجم الزمرد الجبلية المغطاة بالسحاب في منطقة شيفور.
الحلقة 7 - الياقوت الأحمر43 دقيقة
سافر الفريق إلى جرينلاند، حيث كشفت قمم الجليد المُذابة عن الأرض القاحلة المليئة بالأحجار الكريمة الرائعة.
الحلقة 6 - المتفجرات والزمرد43 دقيقة
سافر الفريق في مغامرة إلى الأراضي القاحلة الإفريقية للعثور على الألغام الصغيرة التي يمكنها أن تنتج أفضل أنواع وأنقى أنواع الزمرد والتي تعرف باسم "هاميش".
الحلقة 5 - في عمق المياه الإفريقية43 دقيقة
ينتقل الفريق إلى زامبيا بحثاً عن منجم صغير الحجم يمكن استخراج أحد الأحجار الثمنية الأكثر طلباً - وهو الزبرجد الأزرق المزدوج النادر.
الحلقة 4 - حجر العقيق الرائع43 دقيقة
يسافر الفريق إلى أرض ماساي في تنزانيا بحثاً عن منجم صغير الحجم يمكن استخراج أحجار العقيق القرمزية غير المعروفة في أفريقيا منه.
الحلقة 3 - الياقوت المتعدد الألوان42 دقيقة
يسافر الفريق إلى مدغشقر لزيارة أحد الأماكن النادرة في العالم،لا يوجد إلا منجم واحد يمكن استخراج الياقوت منه بعدد ألوان قوس قزح.
الحلقة 2 - حجرالأوبال الأَسْود42 دقيقة
يسافر صياد مجوهرات مشهور وعامل منجم أسترالي إلى ليتنينغ ريدج في أستراليا بحثاً عن منجم يستخرجان منه واحد من أحجار الأوبال النادرة على الكوكب - حجر الأوبال الأسود.
الحلقة 1 - الياقوت الأزرق44 دقيقة
يسافر الفريق إلى سريلانكا بحثاً عن منجم قانوني يمكن أن يستخرجا منه ياقوتة من الياقوت الأزرق الأكثر ندرة - ياقوتة بادبارادشا الخرافية.