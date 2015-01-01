موسم 1

يتوجه صائد مجوهرات شهير وعامل مناجم أسترالي في رحلة بحثاً عن أثمن المجوهرات على مستوى العالم. يسافر الفريق صوب مدغشقر إلى أحد الأماكن القليلة في العالم التي يوجد بها منجم واحد يخرج من بطنه ياقوت "سافير" بجميع ألوان الطيف.

اعرض
أضف إلى قائمتي

الحلقة 8 - زمرد كولومبيا

43 دقيقة

يتواجد صيادو المناجم بكثرة في كولومبيا، ويسافرون إلى مناجم الزمرد الجبلية المغطاة بالسحاب في منطقة شيفور.

الحلقة 7 - الياقوت الأحمر

43 دقيقة

سافر الفريق إلى جرينلاند، حيث كشفت قمم الجليد المُذابة عن الأرض القاحلة المليئة بالأحجار الكريمة الرائعة.

الحلقة 6 - المتفجرات والزمرد

43 دقيقة

سافر الفريق في مغامرة إلى الأراضي القاحلة الإفريقية للعثور على الألغام الصغيرة التي يمكنها أن تنتج أفضل أنواع وأنقى أنواع الزمرد والتي تعرف باسم "هاميش".

الحلقة 5 - في عمق المياه الإفريقية

43 دقيقة

ينتقل الفريق إلى زامبيا بحثاً عن منجم صغير الحجم يمكن استخراج أحد الأحجار الثمنية الأكثر طلباً - وهو الزبرجد الأزرق المزدوج النادر.

الحلقة 4 - حجر العقيق الرائع

43 دقيقة

يسافر الفريق إلى أرض ماساي في تنزانيا بحثاً عن منجم صغير الحجم يمكن استخراج أحجار العقيق القرمزية غير المعروفة في أفريقيا منه.

الحلقة 3 - الياقوت المتعدد الألوان

42 دقيقة

يسافر الفريق إلى مدغشقر لزيارة أحد الأماكن النادرة في العالم،لا يوجد إلا منجم واحد يمكن استخراج الياقوت منه بعدد ألوان قوس قزح.

الحلقة 2 - حجرالأوبال الأَسْود

42 دقيقة

يسافر صياد مجوهرات مشهور وعامل منجم أسترالي إلى ليتنينغ ريدج في أستراليا بحثاً عن منجم يستخرجان منه واحد من أحجار الأوبال النادرة على الكوكب - حجر الأوبال الأسود.

الحلقة 1 - الياقوت الأزرق

44 دقيقة

يسافر الفريق إلى سريلانكا بحثاً عن منجم قانوني يمكن أن يستخرجا منه ياقوتة من الياقوت الأزرق الأكثر ندرة - ياقوتة بادبارادشا الخرافية.