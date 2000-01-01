الحلقة 2 - أرض العمالقة

42 دقيقة

تعد صحراء سونورا هي الأكثر تنوعًا من الناحية البيولوجية من بين صحارى أمريكا الشمالية الأربعة. هناك أكثر من 96 من الزواحف المستوطنة و 2000 نوع من النباتات المحلية. هنا ترى حيوانات متنوعة مثل القوطي والبومة ذات القرون وحتى أسد الجبل الذي نادرًا ما نراه.