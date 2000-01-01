الحلقة 2 - أرض العمالقة42 دقيقة
تعد صحراء سونورا هي الأكثر تنوعًا من الناحية البيولوجية من بين صحارى أمريكا الشمالية الأربعة. هناك أكثر من 96 من الزواحف المستوطنة و 2000 نوع من النباتات المحلية. هنا ترى حيوانات متنوعة مثل القوطي والبومة ذات القرون وحتى أسد الجبل الذي نادرًا ما نراه.
الحلقة 1 - الوصول إلى الحد الأقصى42 دقيقة
صحراء سونورا هي أكثر الصحاري تنوعاً وغزارة من حيث سقوط الأمطار بالأمريكيتين، وهي أيضاً موطن أكبر نباتات الصبار في أمريكا الشمالية، حيث يزن صبار السجوار عدة أطنان ويستطيع العيش لمدة قرنين من الزمان.