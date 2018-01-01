الحلقة 8 - ملوك الستارة20 دقيقة
أليس الحب عظيماً؟ إن التزاوج والولادة لدى كثير من الحيوانات في البراري أشبه برياضة دموية. يثير التزاوج رغبة الحيوانات في إقامة رحلات طويلة مما يجعلها عرضةً لهجمات الضواري بل للتقاتل الدموي فيما بينها.
الحلقة 7 - فيلة على المحك20 دقيقة
على حدود الصحراء الكبرى في مالي، ثمة مجتمع يكافح من أجل البقاء. ليس مجتمعاً بشرياً ولكنه مجتمع فيلة الصحراء النادرة الوجود. إنه أكثر من مجرد قطيع من الحيوانات، فهو قبيلة من العائلات الممتدة والرفقاء بثقافتهم الفريدة.
الحلقة 6 - جيش النمل21 دقيقة
يطارد أحد الضواري المميتة فرائسه وسط غابات كوستاريكا. لا، إنه ليس النمر الأمريكي بل هو كائن فائق مكون من نصف مليون مخلوق متناهي الصغر - إنها مستعمرة جيش النمل.
الحلقة 5 - عوامل جذب قاتلة21 دقيقة
أليس الحب عظيماً؟ إن التزاوج والولادة لدى كثير من الحيوانات في البراري أشبه برياضة دموية. يثير التزاوج رغبة الحيوانات في إقامة رحلات طويلة مما يجعلها عرضةً لهجمات الضواري بل للتقاتل الدموي فيما بينها.
الحلقة 4 - ليلة مع سرطان البحر الأحمر في جزيرة كريسماس21 دقيقة
سرطان البحر الأحمر في جزيرة كريسماس سرطان أرضي، ورغم ذلك فإنه يرتبط بقوة بالمحيط؛ فهو المكان الوحيد الذي يمكنه أن يضع فيه صغاره.
الحلقة 3 - التحدي21 دقيقة
في سهول سيرينجيتي الشاسعة بأفريقيا، يتوقف مليون ثور بري في حالة استثنائية من أجل أن تضع الأمهات صغارها في حدث ولادة هائل.
الحلقة 2 - رحلة الفراشات الملكية المذهلة21 دقيقة
في كل عام ترتحل الفراشات الملكية مهاجرةً بأجيالها المتعددة من المكسيك في طريقها إلى كندا ثم تعود أدراجها.
الحلقة 1 - غزو جزيرة فوكلاند20 دقيقة
مع حلول الربيع، تجتمع الحيوانات من جميع أرجاء جنوب الأطلسي فجأةً على جزر فوكلاند. طير كاراكارا الجارح المحزَّز هو أحد مستوطني الجزر القلائل على مدار العام.