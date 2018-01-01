الحلقة 7 - فيلة على المحك

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على حدود الصحراء الكبرى في مالي، ثمة مجتمع يكافح من أجل البقاء. ليس مجتمعاً بشرياً ولكنه مجتمع فيلة الصحراء النادرة الوجود. إنه أكثر من مجرد قطيع من الحيوانات، فهو قبيلة من العائلات الممتدة والرفقاء بثقافتهم الفريدة.