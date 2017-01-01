الحلقة 6 - الروح المناضلة40 دقيقة
تؤدي رحلة مورغان لاكتشاف سبب نجاح الأشخاص المتمردين إلى أن يقابل أشخاصا منفيين وكاشفين للفساد، وقراصنة الإنترنت وزعماء للحركات السياسية.
الحلقة 5 - قوة الحب45 دقيقة
ينطلق مورغان فريمان في مهمة حول العالم ليفهم كيف تقوم قوة الحب بجمع البشر معا كجنس واحد وتلهمهم.
الحلقة 4 - قوتنا39 دقيقة
يشرع مورغان فريمان في رحلة للقاء سيدة أفريقية قامت بتكوين مجتمع خال من الرجال، كما يوضح كيف أن الاستخدام المتزايد لشبكة الإنترنت قد يغير طريقة عمل الديمقراطية.
الحلقة 3 - مسيرة الحرية45 دقيقة
يسافر مورغان فريمان حول العالم باحثا بشكل أعمق عن مفهوم الحرية والذي ما زال هنالك صعوبة في فهمه ليومنا هذا.
الحلقة 2 - نحن والآخرون38 دقيقة
Morgan sets out on a journey in search of the forces at work which push people apart and explores the possibilities of coming together.
الحلقة 1 - من أجل السلام45 دقيقة
يسافر مورغان فريمان في جميع أنحاء العالم لاستكشاف سلسلة من قصص البشر التي تتحدث عن الحرب والسلام.