موسم 1

يلتقي مورجان فريمان بأشخاص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف قوة الإيمان، والتعطش للسلطة، وكيف يشكل الحب شخصياتنا؟، والدور الذي تلعبه الصراعات والنزاعات في حياتنا، وروح التمرد ومفهوم الحرية.

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الحلقة 6 - الروح المناضلة

40 دقيقة

تؤدي رحلة مورغان لاكتشاف سبب نجاح الأشخاص المتمردين إلى أن يقابل أشخاصا منفيين وكاشفين للفساد، وقراصنة الإنترنت وزعماء للحركات السياسية.

الحلقة 5 - قوة الحب

45 دقيقة

ينطلق مورغان فريمان في مهمة حول العالم ليفهم كيف تقوم قوة الحب بجمع البشر معا كجنس واحد وتلهمهم.

الحلقة 4 - قوتنا

39 دقيقة

يشرع مورغان فريمان في رحلة للقاء سيدة أفريقية قامت بتكوين مجتمع خال من الرجال، كما يوضح كيف أن الاستخدام المتزايد لشبكة الإنترنت قد يغير طريقة عمل الديمقراطية.

الحلقة 3 - مسيرة الحرية

45 دقيقة

يسافر مورغان فريمان حول العالم باحثا بشكل أعمق عن مفهوم الحرية والذي ما زال هنالك صعوبة في فهمه ليومنا هذا.

الحلقة 2 - نحن والآخرون

38 دقيقة

Morgan sets out on a journey in search of the forces at work which push people apart and explores the possibilities of coming together.

الحلقة 1 - من أجل السلام

45 دقيقة

يسافر مورغان فريمان في جميع أنحاء العالم لاستكشاف سلسلة من قصص البشر التي تتحدث عن الحرب والسلام.