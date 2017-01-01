يلتقي مورجان فريمان بأشخاص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف قوة الإيمان، والتعطش للسلطة، وكيف يشكل الحب شخصياتنا؟، والدور الذي تلعبه الصراعات والنزاعات في حياتنا، وروح التمرد ومفهوم الحرية.