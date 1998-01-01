الحلقة 16572 - أيكيا47 دقيقة
في ست وثلاثين دولة، وفي 296 متجراً، تمثل شركة ايكيا تصميماً متميزاً، وأسعاراً معقولةً. وسنوياً يختار ست مئة مليون عميلاً على وجه التقريب، منتجاتِ هذه الشركة. بدءاً من ملاعق الشاي إلى أدوات غرفة الجلوس، كما تقوم هذه الشركة بتصميم كافة المحتويات المنزلية، وتصنيعها، وتوريدها بتشكيلة متنوعة هائلة من الأنماط، والألوان، والنماذج... وذلك ما يقارب عشرة آلاف من الأصناف.
الحلقة 16571 - لامبورغيني47 دقيقة
يقوم مصنع سيارات لامبورغيني في سانتاغاتا بولونيا بإيطاليا، بصنع أسرع سيارتها على الإطلاق، واسمها مورسيلاجو إس في، والتي سيتم صنع 350 سيارة منها فقط.
الحلقة 16570 - أودي47 دقيقة
تذهب كاميراتنا داخل مصنع سيارة أودي آر8 في نيكارسولم بألمانيا، وتتبع صياغة سيارة الطريق التي يتم تصنيعها على غرار سيارة السباق للبطولية.
الحلقة 16569 - رولزرويس46 دقيقة
أصبحت سيارة فانتوم أول سيارات شركة رولز رويس التي ظهرت على مسرح التقديم منذ أن قامت بشرائها شركة بي إيم دبليو في عام 1998م. وتعد كل سيارة فانتوم مزيجاً فريداً من أحدث التكنولوجيا والحرفة القديمة المميزة، كما يتم صنعها مع اهتمام دقيق للتفاصيل.
الحلقة 16568 - بورش47 دقيقة
ظهرت سيارة بورش 911 على مسرح الوجود في عام 1964، واقتحمت عالم السيارات، وقد أصبحت الآن إحدى السيارات الرياضية الأيقونية في العالم. وما زال يتم إنتاجها على نفس الأسس التي كان قد صُنِعَت عليها أول سيارة بورش 911. وقد تطورت هذه السيارة منذ مطلعها إلى أربعة عشر من الأشكال المختلفة.
الحلقة 16567 - مترو الأنفاق العظيم47 دقيقة
انضم إلينا حيث نتابع تصنيع العربة التي تُقِل ملائين من الناس. وهي عربة قطار الأنفاق التي تعتبر أحدث أعضاء هيئة النقل لمدينة نيويورك – وتأتي مع ابتكارات القرن الواحد والعشرين في مجال السلامة والتقنية مقابل شبكة النقل الجماعي التي قد مضت عليها ما يزيد عن مئة عامٍ.