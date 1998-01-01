الحلقة 16572 - أيكيا

47 دقيقة

في ست وثلاثين دولة، وفي 296 متجراً، تمثل شركة ايكيا تصميماً متميزاً، وأسعاراً معقولةً. وسنوياً يختار ست مئة مليون عميلاً على وجه التقريب، منتجاتِ هذه الشركة. بدءاً من ملاعق الشاي إلى أدوات غرفة الجلوس، كما تقوم هذه الشركة بتصميم كافة المحتويات المنزلية، وتصنيعها، وتوريدها بتشكيلة متنوعة هائلة من الأنماط، والألوان، والنماذج... وذلك ما يقارب عشرة آلاف من الأصناف.