الحلقة 6 - إيدي أمين46 دقيقة
من خلال مزيج من السحر الشعوبي والعنف الوحشي، وبدعم من دولة بوليسية واسعة، تمكن إيدي أمين من حكم أوغندا لمدة ثماني سنوات.
الحلقة 5 - مانويل نورييغا46 دقيقة
دراسة للطرق التي استخدمها مانويل نورييجا للارتقاء من الفقر ليصبح ديكتاتور بنما لمدة ست سنوات من العنف في الثمانينيات.
الحلقة 4 - فرانسيسكو فرانكو46 دقيقة
استكشاف لأساليب وتكتيكات الجنرال فرانسيسكو فرانكو، الذي سيطر على إسبانيا بقوة مطلقة لمدة أربعة عقود.
الحلقة 3 - بنيتو موسوليني47 دقيقة
دراسة للطرق التي استخدمها الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني في الوصول إلى السلطة وتحويل إيطاليا إلى الدولة الفاشية الأولى.
الحلقة 1 - كيم ايل سونغ46 دقيقة
نظرة على الأساليب التي استخدمها كيم إيل سونج لتحويل كوريا الشمالية إلى المجتمع الأكثر سيطرة على الأرض.