موسم 1

بداية من موسوليني ووصولاً إلى صدام حسين، لقد شكَّل الدكتاتوريون العالمَ الذي نعيش فيه الآن، ولكن كيف تمكَّنوا من ذلك؟ وما الطرق التي اتبعوها للاستيلاء على الحكم والحفاظ عليه؟ وكيف تمكَّنوا من التغلُّب على القوات التي قاومتهم وعارضتهم؟ وما الذي تسبَّب في النهاية في سقوطهم وإسقاط نظامهم؟ أصبحت هذه الأسئلة أكثرَ أهميةً اليوم عن أي وقت مضى. ستُجيب حلقات هذه السلسة عن هذه الأسئلة من خلال دراسة التكتيكات التي استخدمها ستة حكام دكتاتوريين مختلفين في القرن العشرين.

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الحلقة 6 - إيدي أمين

46 دقيقة

من خلال مزيج من السحر الشعوبي والعنف الوحشي، وبدعم من دولة بوليسية واسعة، تمكن إيدي أمين من حكم أوغندا لمدة ثماني سنوات.

الحلقة 5 - مانويل نورييغا

46 دقيقة

دراسة للطرق التي استخدمها مانويل نورييجا للارتقاء من الفقر ليصبح ديكتاتور بنما لمدة ست سنوات من العنف في الثمانينيات.

الحلقة 4 - فرانسيسكو فرانكو

46 دقيقة

استكشاف لأساليب وتكتيكات الجنرال فرانسيسكو فرانكو، الذي سيطر على إسبانيا بقوة مطلقة لمدة أربعة عقود.

الحلقة 3 - بنيتو موسوليني

47 دقيقة

دراسة للطرق التي استخدمها الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني في الوصول إلى السلطة وتحويل إيطاليا إلى الدولة الفاشية الأولى.

الحلقة 1 - كيم ايل سونغ

46 دقيقة

نظرة على الأساليب التي استخدمها كيم إيل سونج لتحويل كوريا الشمالية إلى المجتمع الأكثر سيطرة على الأرض.