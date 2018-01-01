بداية من موسوليني ووصولاً إلى صدام حسين، لقد شكَّل الدكتاتوريون العالمَ الذي نعيش فيه الآن، ولكن كيف تمكَّنوا من ذلك؟ وما الطرق التي اتبعوها للاستيلاء على الحكم والحفاظ عليه؟ وكيف تمكَّنوا من التغلُّب على القوات التي قاومتهم وعارضتهم؟ وما الذي تسبَّب في النهاية في سقوطهم وإسقاط نظامهم؟ أصبحت هذه الأسئلة أكثرَ أهميةً اليوم عن أي وقت مضى. ستُجيب حلقات هذه السلسة عن هذه الأسئلة من خلال دراسة التكتيكات التي استخدمها ستة حكام دكتاتوريين مختلفين في القرن العشرين.