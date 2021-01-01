موسم 1

رحلة من الجمال والموضة مع ريم السعيدي تبرز مواهب متميزة في تصميم الأزياء وإضافة لمسات الجمال عبر منافسة إبداعية تحتّم على كل مشترك إعداد تصميمين مختلفين من الأزياء، المكياج وتصفيف الشعر في كل حلقة.

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الحلقة 12 - In Style with Rym

54 دقيقة

رحلة من الجمال والموضة مع ريم السعيدي تبرز مواهب متميزة في تصميم الأزياء وإضافة لمسات الجمال عبر منافسة إبداعية تحتّم على كل مشترك إعداد تصميمين مختلفين من الأزياء، المكياج وتصفيف الشعر في كل حلقة.

الحلقة 11 - In Style with Rym

55 دقيقة

رحلة من الجمال والموضة مع ريم السعيدي تبرز مواهب متميزة في تصميم الأزياء وإضافة لمسات الجمال عبر منافسة إبداعية تحتّم على كل مشترك إعداد تصميمين مختلفين من الأزياء، المكياج وتصفيف الشعر في كل حلقة.

الحلقة 10 - In Style with Rym

54 دقيقة

رحلة من الجمال والموضة مع ريم السعيدي تبرز مواهب متميزة في تصميم الأزياء وإضافة لمسات الجمال عبر منافسة إبداعية تحتّم على كل مشترك إعداد تصميمين مختلفين من الأزياء، المكياج وتصفيف الشعر في كل حلقة.

الحلقة 9 - In Style with Rym

54 دقيقة

رحلة من الجمال والموضة مع ريم السعيدي تبرز مواهب متميزة في تصميم الأزياء وإضافة لمسات الجمال عبر منافسة إبداعية تحتّم على كل مشترك إعداد تصميمين مختلفين من الأزياء، المكياج وتصفيف الشعر في كل حلقة.

الحلقة 8 - In Style with Rym

51 دقيقة

رحلة من الجمال والموضة مع ريم السعيدي تبرز مواهب متميزة في تصميم الأزياء وإضافة لمسات الجمال عبر منافسة إبداعية تحتّم على كل مشترك إعداد تصميمين مختلفين من الأزياء، المكياج وتصفيف الشعر في كل حلقة.

الحلقة 7 - In Style with Rym

55 دقيقة

رحلة من الجمال والموضة مع ريم السعيدي تبرز مواهب متميزة في تصميم الأزياء وإضافة لمسات الجمال عبر منافسة إبداعية تحتّم على كل مشترك إعداد تصميمين مختلفين من الأزياء، المكياج وتصفيف الشعر في كل حلقة.

الحلقة 6 - In Style with Rym

52 دقيقة

رحلة من الجمال والموضة مع ريم السعيدي تبرز مواهب متميزة في تصميم الأزياء وإضافة لمسات الجمال عبر منافسة إبداعية تحتّم على كل مشترك إعداد تصميمين مختلفين من الأزياء، المكياج وتصفيف الشعر في كل حلقة.

الحلقة 5 - In Style with Rym

53 دقيقة

رحلة من الجمال والموضة مع ريم السعيدي تبرز مواهب متميزة في تصميم الأزياء وإضافة لمسات الجمال عبر منافسة إبداعية تحتّم على كل مشترك إعداد تصميمين مختلفين من الأزياء، المكياج وتصفيف الشعر في كل حلقة.

الحلقة 4 - In Style with Rym

52 دقيقة

رحلة من الجمال والموضة مع ريم السعيدي تبرز مواهب متميزة في تصميم الأزياء وإضافة لمسات الجمال عبر منافسة إبداعية تحتّم على كل مشترك إعداد تصميمين مختلفين من الأزياء، المكياج وتصفيف الشعر في كل حلقة.

الحلقة 3 - In Style with Rym

43 دقيقة

رحلة من الجمال والموضة مع ريم السعيدي تبرز مواهب متميزة في تصميم الأزياء وإضافة لمسات الجمال عبر منافسة إبداعية تحتّم على كل مشترك إعداد تصميمين مختلفين من الأزياء، المكياج وتصفيف الشعر في كل حلقة.

الحلقة 2 - In Style with Rym

43 دقيقة

رحلة من الجمال والموضة مع ريم السعيدي تبرز مواهب متميزة في تصميم الأزياء وإضافة لمسات الجمال عبر منافسة إبداعية تحتّم على كل مشترك إعداد تصميمين مختلفين من الأزياء، المكياج وتصفيف الشعر في كل حلقة.

الحلقة 1 - In Style with Rym

30 دقيقة

في كل حلقة ، ترحب المصممة بفريق يتكون من ستايلست، وفنان مكياج ، ومصفف شعر. سيعمل الفريق بنموذج احترافي لخلق شكلين مختلفين ، من خلال بعض التحديات المحددة. سيكون الحكم على أساس النقاط ، حيث سيتم منح كل متسابق نقاطًا لتقييم عملهم. المتسابقون الحاصلون على أعلى النقاط يعودون للتنافس في الحلقة الأخيرة.