الحلقة 12 - In Style with Rym54 دقيقة
رحلة من الجمال والموضة مع ريم السعيدي تبرز مواهب متميزة في تصميم الأزياء وإضافة لمسات الجمال عبر منافسة إبداعية تحتّم على كل مشترك إعداد تصميمين مختلفين من الأزياء، المكياج وتصفيف الشعر في كل حلقة.
الحلقة 11 - In Style with Rym55 دقيقة
رحلة من الجمال والموضة مع ريم السعيدي تبرز مواهب متميزة في تصميم الأزياء وإضافة لمسات الجمال عبر منافسة إبداعية تحتّم على كل مشترك إعداد تصميمين مختلفين من الأزياء، المكياج وتصفيف الشعر في كل حلقة.
الحلقة 10 - In Style with Rym54 دقيقة
رحلة من الجمال والموضة مع ريم السعيدي تبرز مواهب متميزة في تصميم الأزياء وإضافة لمسات الجمال عبر منافسة إبداعية تحتّم على كل مشترك إعداد تصميمين مختلفين من الأزياء، المكياج وتصفيف الشعر في كل حلقة.
الحلقة 9 - In Style with Rym54 دقيقة
رحلة من الجمال والموضة مع ريم السعيدي تبرز مواهب متميزة في تصميم الأزياء وإضافة لمسات الجمال عبر منافسة إبداعية تحتّم على كل مشترك إعداد تصميمين مختلفين من الأزياء، المكياج وتصفيف الشعر في كل حلقة.
الحلقة 8 - In Style with Rym51 دقيقة
رحلة من الجمال والموضة مع ريم السعيدي تبرز مواهب متميزة في تصميم الأزياء وإضافة لمسات الجمال عبر منافسة إبداعية تحتّم على كل مشترك إعداد تصميمين مختلفين من الأزياء، المكياج وتصفيف الشعر في كل حلقة.
الحلقة 7 - In Style with Rym55 دقيقة
رحلة من الجمال والموضة مع ريم السعيدي تبرز مواهب متميزة في تصميم الأزياء وإضافة لمسات الجمال عبر منافسة إبداعية تحتّم على كل مشترك إعداد تصميمين مختلفين من الأزياء، المكياج وتصفيف الشعر في كل حلقة.
الحلقة 6 - In Style with Rym52 دقيقة
رحلة من الجمال والموضة مع ريم السعيدي تبرز مواهب متميزة في تصميم الأزياء وإضافة لمسات الجمال عبر منافسة إبداعية تحتّم على كل مشترك إعداد تصميمين مختلفين من الأزياء، المكياج وتصفيف الشعر في كل حلقة.
الحلقة 5 - In Style with Rym53 دقيقة
رحلة من الجمال والموضة مع ريم السعيدي تبرز مواهب متميزة في تصميم الأزياء وإضافة لمسات الجمال عبر منافسة إبداعية تحتّم على كل مشترك إعداد تصميمين مختلفين من الأزياء، المكياج وتصفيف الشعر في كل حلقة.
الحلقة 4 - In Style with Rym52 دقيقة
رحلة من الجمال والموضة مع ريم السعيدي تبرز مواهب متميزة في تصميم الأزياء وإضافة لمسات الجمال عبر منافسة إبداعية تحتّم على كل مشترك إعداد تصميمين مختلفين من الأزياء، المكياج وتصفيف الشعر في كل حلقة.
الحلقة 3 - In Style with Rym43 دقيقة
رحلة من الجمال والموضة مع ريم السعيدي تبرز مواهب متميزة في تصميم الأزياء وإضافة لمسات الجمال عبر منافسة إبداعية تحتّم على كل مشترك إعداد تصميمين مختلفين من الأزياء، المكياج وتصفيف الشعر في كل حلقة.
الحلقة 2 - In Style with Rym43 دقيقة
رحلة من الجمال والموضة مع ريم السعيدي تبرز مواهب متميزة في تصميم الأزياء وإضافة لمسات الجمال عبر منافسة إبداعية تحتّم على كل مشترك إعداد تصميمين مختلفين من الأزياء، المكياج وتصفيف الشعر في كل حلقة.
الحلقة 1 - In Style with Rym30 دقيقة
في كل حلقة ، ترحب المصممة بفريق يتكون من ستايلست، وفنان مكياج ، ومصفف شعر. سيعمل الفريق بنموذج احترافي لخلق شكلين مختلفين ، من خلال بعض التحديات المحددة. سيكون الحكم على أساس النقاط ، حيث سيتم منح كل متسابق نقاطًا لتقييم عملهم. المتسابقون الحاصلون على أعلى النقاط يعودون للتنافس في الحلقة الأخيرة.