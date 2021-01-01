الحلقة 1 - In Style with Rym

30 دقيقة

في كل حلقة ، ترحب المصممة بفريق يتكون من ستايلست، وفنان مكياج ، ومصفف شعر. سيعمل الفريق بنموذج احترافي لخلق شكلين مختلفين ، من خلال بعض التحديات المحددة. سيكون الحكم على أساس النقاط ، حيث سيتم منح كل متسابق نقاطًا لتقييم عملهم. المتسابقون الحاصلون على أعلى النقاط يعودون للتنافس في الحلقة الأخيرة.