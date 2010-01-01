الحلقة 5 - اعتداء الأسود44 دقيقة
إنه وقت الإطعام في حديقة حيوانات ويلينجتون في نيوزيلندا. قرر روبرت بينيت ، الذي يعتني عادة بالجمال والزرافات ، المساعدة في التعامل مع الأسود بسبب نقص الموظفين . يدخل القفص ويضع اللحم. ولكن في جزء من الثانية ، يظهر أسدان شابان ويقفزان عليه. تهاجم الأسود بمخالبها وفكيها ، وتثبت أسنانها في عنق روبرت. تم نقل روبرت إلى المستشفى. نجا روبرت دون أضرار كبيرة. يعيد مدرب متمرس تمثيل السيناريو لفهم ما الذي أدى إلى الهجوم بالفعل. وسنختبر طريقة هجوم المفترس: عض العنق ورأس الفريسة أولاً للقتل على الفور. فلماذا نجا روبرت؟ هل من الممكن أن الأسود كانت تلعب بدلاً من الصيد؟
الحلقة 4 - حادث السيارة الطائرة45 دقيقة
تحطم سيارة طيران مذهلة على جسر علوي يكسر فاير بيرد إلى أجزاء. في أغسطس/ آب 2010 ، دايتون / أوهايو ، سيارة المراهق برينان إيدن تحلق في الجو بعد اصطدامها بحاجز حماية مما جعله يطير . حياة إيدن على المحك. بأعجوبة ، يتعافى تمامًا. لا يتذكر إيدن الحادث. ستجيب هذه الحلقة من برنامج "الخارقون" عن السؤالين الأساسيين: لماذا حلقت سيارة إيدن في الهواء ؟ وكيف نجا من تحطم الجسر؟ بدعم من فريق مفعم بالحيوية وبعض التجارب المذهلة ، يهدف المحقق في حوادث التصادم تيم ليغيت إلى العثور على أسباب هذه النجاة غير المحتملة.
الحلقة 3 - حادث سيارة مع طفل44 دقيقة
هناك أيام لا ينبغي للمرء أن يخطو فيها إلى الشارع. أنت لا تعرف أبدًا ما الذي ينتظرك في الزاوية التالية . أندرو ليتش ووالداه في نزهة مع طفله الصغير هايدن الذي بلغ من العمر 4 أشهر.آلات المراقبة تسجل ما يحدث في شوارع الضاحية. تسير السيارة مباشرة نحو العائلة ، لا تتوقف ولا تنعطف - مما لا يمنح عائلة ليتش أي وقت للرد وتتركهم مباشرة في مسار هذا الهيجان الهائج.
الحلقة 2 - حادث دراجة بسرعة عالية44 دقيقة
إن السقوط عن دراجة بسرعة 174 كم في الساعة أمر يفوق الخيال. ولكن ليس لمحترف المنحدرات السريعة إريك بارون. وفي 12 مايو/أيار 2002 على بركان سيرو نيغرو في نيكاراغوا تحقق ذلك. كان إريك بارون قد قام بتسجيل رقم قياسي عالمي جديد عندما انكسرت دراجته. يستحيل أن ينجو أحد من مثل هذا الحادث. لكن إريك بارون فعل. هذا يثير سؤالين. لماذا تحطمت دراجة إريك بارون وكيف يمكن أن ينجو من صدمة تصل إلى 174 كم في الساعة؟ بمساعدة خبراء مختلفين ، نزور عدة مواقع ونجري تجارب مثيرة. ينضم ماركوس ستويكل راكب الدراجة النارية السريع إلى التجارب لكسر الرقم القياسي لإريك بارون في 12 مايو/ أيار 2002 - دون وقوع حادث.
الحلقة 1 - قافز بالمظلة صعقته الكهرباء44 دقيقة
تسير مغامرة القفز بالمظلات بشكل خاطئ عندما تنفصل المظلة الرئيسية لسكوت لوتز . على الرغم من أنه تمكن من فتح مظلة الإنقاذ ، إلا أن توجيهات المدربين تجعله يصطدم بخط طاقة عالي الجهد. بأعجوبة ، ينجو سكوت بإصابات طفيفة . تجيب هذه الحلقة من برنامج "الخارقون" عن سؤالين رئيسيين: ما الذي دفع سكوت لتوجيه مظلته إلى خط طاقة عالي الجهد ، وكيف نجا من صدمة بقوة 12 ألف فولت؟ يجري خبير في السلامة الكهربائية وطبيب نفس سلوكي تجارب مذهلة تصل إلى جواب هذا اللغز المروع.