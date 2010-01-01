الحلقة 5 - اعتداء الأسود

44 دقيقة

إنه وقت الإطعام في حديقة حيوانات ويلينجتون في نيوزيلندا. قرر روبرت بينيت ، الذي يعتني عادة بالجمال والزرافات ، المساعدة في التعامل مع الأسود بسبب نقص الموظفين . يدخل القفص ويضع اللحم. ولكن في جزء من الثانية ، يظهر أسدان شابان ويقفزان عليه. تهاجم الأسود بمخالبها وفكيها ، وتثبت أسنانها في عنق روبرت. تم نقل روبرت إلى المستشفى. نجا روبرت دون أضرار كبيرة. يعيد مدرب متمرس تمثيل السيناريو لفهم ما الذي أدى إلى الهجوم بالفعل. وسنختبر طريقة هجوم المفترس: عض العنق ورأس الفريسة أولاً للقتل على الفور. فلماذا نجا روبرت؟ هل من الممكن أن الأسود كانت تلعب بدلاً من الصيد؟