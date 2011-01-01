الحلقة 10 - الكارثة المحتومة43 دقيقة
في الحلقة العاشرة نستكشف حياة ثلاثة أميركيين مميزين ، يستعدون جميعًا للبقاء على قيد الحياة في مستقبل غير مؤكد .. الأب العازب باري (لم يتم الكشف عن اسمه الأخير بناء على طلبه) مستعد لتجهيز فتحة سرية تحت الأرض في مرأبه. يستعد ستيف بيس المنحدر من ولاية ميسوري لحدوث فشل كارثي في شبكة الطاقة بسبب انفجار نووي على ارتفاعات عالية. تخشى الأم لورا كونزي من انتشار جائحة إنفلونزا الطيور.
الحلقة 9 - اوصدوا الأبواب وإستعدوا لإطلاق النار44 دقيقة
في الحلقة التاسعة ، نلتقي بثلاثة مستعدين يبذلون قصارى جهدهم لحماية أنفسهم من الكوارث التي تلوح في الأفق ويخشون أنها ستغير الحياة كما نعرفها. نقل جون ميجور عائلته إلى ريف أيداهو للنجاة من هجوم بقنبلة إشعاعية. يشعر المصور الصحفي المتقاعد جاك جوبي بالقلق من أن التوهج الشمسي سيدمر البلاد. الكاتبة جانيت سبنسر تستعد لمحرقة نووية.
الحلقة 8 - الأسوأ قادم45 دقيقة
في الحلقة الثامنة نكتشف الحياة الفريدة لثلاثة أميركيين عاديين وهم يدعوننا في منزلهم ليبينوا لنا استعداداتهم لنهاية العالم كما نعرفه. يقوم الطبيب النفسي في سان دييغو ، برادفورد فرانك ، بتخزين الأدوية على أمل النجاة من الوباء. جيرمي الأب المحب والزوج (لم يتم الكشف عن الاسم الأخير بناء على طلبه) ، يتوقع حدوث أزمة نفطية كارثية ويجهز لشاحنته للعمل على المواد البديلة. قام بروس بيتش ببناء مخبأ خارج الحافلات المدرسية للبقاء على قيد الحياة في حرب نووية كاملة.
الحلقة 7 - في جحر العنكبوت45 دقيقة
في الحلقة السابعة من البرنامج ، نلتقي بثلاثة أميركيين يستعدون بيأس لكارثة عالمية كبرى. يخطط دوج هوفمان من كاليفورنيا للتراجع تحت الأرض عندما نواجه الكساد الكبير القادم. يعيش إيد بيدان الهيبي في هيكل نووي قوي تحت الأرض تبلغ مساحته 5500 متر مربع. والكندية النابضة بالحياة ، ديان روجرز يطاردها حلم متكرر تعتقد أنه لمحة عن مستقبلها.
الحلقة 6 - أصدقاء تحولوا لأعداء44 دقيقة
نلتقي بأربعة أمريكيين يبذلون قصارى جهدهم عندما يتعلق الأمر بالاستعداد. يقوم المطور العقاري لاري هول بإنشاء شقق فاخرة للبقاء على قيد الحياة في صومعة صواريخ قديمة. يجهز كولورادان رايلي كوك عائلته للعيش في ملجأ مرتفع. يقوم مايكل باتريك دوغلاس بتدريب أطفاله على مهارات البقاء البدائية. تأخذ بيكي براون دروسًا في الرماية مع قناص من أجل الاستعداد لاستيلاء الحكومة على مدينة سولت ليك.
الحلقة 4 - وجبات ما قبل الكارثة44 دقيقة
هل أنت مستعد لنهاية العالم؟ هؤلاء الرجال يأملون أن يكونوا كذلك. يخشى مايك ميستر من أن الانهيار الاقتصادي سيجلب العنف وأعمال الشغب إلى بلدته خارج أتلانتا. للتحضير ، يشرك مايك عائلته في تخزين الطعام والوقود والأسلحة. ودرب كلبين من نوع الرعاة الألمان على العمل ككلاب حماية عندما تنهار الأشياء. يعتقد بريستون وايت ، وهو مبرمج حاسوب من كولورادو ، أن هناك غطاء يحيط بمحطة فوكوشيما دايتشي لتوليد الطاقة في اليابان. لذلك جمع 11000 نوع من البذور لمساعدته على زراعة طعامه بعد وقوع كارثة إشعاعية. إذا وصل يوم القيامة ، استثمر رايلي كوبر مدخراته في ملجأ يأمل أن يحمي عائلته من تحول قطبي كارثي.
الحلقة 3 - العودة الى العصر الحجري41 دقيقة
قد تكون أغنية "إنها نهاية العالم كما نعرفه" لـفرقة آر إي إم تعويذة لهؤلاءالثلاثة الذين يستعدون لنهاية الأيام. الأب المنحدر من فينيكس تيم رالستون مستعد لهجوم كهرومغناطيسي على أمريكا. قام ببناء حاوية شحن مجهزة لأغراض البقاء وعلم أبناءه الدفاع عن المجمع بالأسلحة. جيسون تشارلز رجل إطفاء من نيويورك ، يستعد لثوران بركان يلوستون العملاق. يقوم بتخزين المياه المغذية في شقته . بات برابل رجل نبيل جنوبي يذهب إلى الكنيسة : فهو يعتقد أن بلادنا على شفا تضخم مفرط ، مما سيؤدي إلى اضطرابات مدنية. للتحضير ، أعد بات غرفة سرية في حظيرته مليئة بالبنادق والذخيرة والكثير من الكحول للتجارة.
الحلقة 2 - الكارثة المحتومة44 دقيقة
في الحلقة الثانية من برنامج "المجهزون لليوم الأسود " ، نلتقي بثلاثة أمريكيين يظهرون التنوع داخل مجتمع المجهزين : كيلين بيشوب وهو شخص يصف نفسه بأنه خبير بالأطعمة ، يصنع طعامًا جاهزًا للذواقة. ديفيد سارتي يضع نفسه مسؤولاً عن مركز الاتصالات لأمريكا ما بعد نهاية العالم. تكشف كاثي هاريسون أنه حتى ليبراليو نيو إنجلاند يمكن أن يكونوا جادين بشأن استعداداتهم.
الحلقة 1 - الكثير من الرصاص44 دقيقة
سنلقي نظرة على أنماط حياة ثلاثة أفراد والتضحيات التي قدموها للتحضير لما يخشون أن يكون نهاية العالم. مع وجود مخزون من الطعام والماء والأسلحة ، يستعد هؤلاء الثلاثة ليس فقط للبقاء على قيد الحياة في نهاية العالم ولكن أيضًا للحفاظ على نمط الحياة بعد كارثة كبرى. لكن هل هم مستعدون بما فيه الكفاية؟ هذا هو برنامج "المجهزون لليوم الأسود"