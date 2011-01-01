الحلقة 4 - وجبات ما قبل الكارثة

44 دقيقة

هل أنت مستعد لنهاية العالم؟ هؤلاء الرجال يأملون أن يكونوا كذلك. يخشى مايك ميستر من أن الانهيار الاقتصادي سيجلب العنف وأعمال الشغب إلى بلدته خارج أتلانتا. للتحضير ، يشرك مايك عائلته في تخزين الطعام والوقود والأسلحة. ودرب كلبين من نوع الرعاة الألمان على العمل ككلاب حماية عندما تنهار الأشياء. يعتقد بريستون وايت ، وهو مبرمج حاسوب من كولورادو ، أن هناك غطاء يحيط بمحطة فوكوشيما دايتشي لتوليد الطاقة في اليابان. لذلك جمع 11000 نوع من البذور لمساعدته على زراعة طعامه بعد وقوع كارثة إشعاعية. إذا وصل يوم القيامة ، استثمر رايلي كوبر مدخراته في ملجأ يأمل أن يحمي عائلته من تحول قطبي كارثي.