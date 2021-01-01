الحلقة 5 - حدوتة ست الهوانم37 دقيقة
العمل يتكون من ثلاث قصص عن ثلاثة نساء في منتصف العمر تمر كل منهن بمشكلة أو موقف في حياتها مما يجعلها تتخذ قرارات مصيرية، وتبدأ رحلتها في مواجهة الحياة.
الحلقة 4 - حدوتة ست الهوانم37 دقيقة
العمل يتكون من ثلاث قصص عن ثلاثة نساء في منتصف العمر تمر كل منهن بمشكلة أو موقف في حياتها مما يجعلها تتخذ قرارات مصيرية، وتبدأ رحلتها في مواجهة الحياة.
الحلقة 3 - حدوتة ست الهوانم38 دقيقة
العمل يتكون من ثلاث قصص عن ثلاثة نساء في منتصف العمر تمر كل منهن بمشكلة أو موقف في حياتها مما يجعلها تتخذ قرارات مصيرية، وتبدأ رحلتها في مواجهة الحياة.
الحلقة 2 - حدوتة ست الهوانم36 دقيقة
العمل يتكون من ثلاث قصص عن ثلاثة نساء في منتصف العمر تمر كل منهن بمشكلة أو موقف في حياتها مما يجعلها تتخذ قرارات مصيرية، وتبدأ رحلتها في مواجهة الحياة.
الحلقة 1 - حدوتة ست الهوانم36 دقيقة
العمل يتكون من ثلاث قصص عن ثلاثة نساء في منتصف العمر تمر كل منهن بمشكلة أو موقف في حياتها مما يجعلها تتخذ قرارات مصيرية، وتبدأ رحلتها في مواجهة الحياة.