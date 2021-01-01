موسم 2

العمل يتكون من ثلاث قصص عن ثلاثة نساء في منتصف العمر تمر كل منهن بمشكلة أو موقف في حياتها مما يجعلها تتخذ قرارات مصيرية، وتبدأ رحلتها في مواجهة الحياة.

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الحلقة 5 - حدوتة مش هنفرح بيكي

40 دقيقة

العمل يتكون من ثلاث قصص عن ثلاثة نساء في منتصف العمر تمر كل منهن بمشكلة أو موقف في حياتها مما يجعلها تتخذ قرارات مصيرية، وتبدأ رحلتها في مواجهة الحياة.

الحلقة 4 - حدوتة مش هنفرح بيكي

36 دقيقة

العمل يتكون من ثلاث قصص عن ثلاثة نساء في منتصف العمر تمر كل منهن بمشكلة أو موقف في حياتها مما يجعلها تتخذ قرارات مصيرية، وتبدأ رحلتها في مواجهة الحياة.

الحلقة 3 - حدوتة مش هنفرح بيكي

37 دقيقة

العمل يتكون من ثلاث قصص عن ثلاثة نساء في منتصف العمر تمر كل منهن بمشكلة أو موقف في حياتها مما يجعلها تتخذ قرارات مصيرية، وتبدأ رحلتها في مواجهة الحياة.

الحلقة 2 - حدوتة مش هنفرح بيكي

36 دقيقة

العمل يتكون من ثلاث قصص عن ثلاثة نساء في منتصف العمر تمر كل منهن بمشكلة أو موقف في حياتها مما يجعلها تتخذ قرارات مصيرية، وتبدأ رحلتها في مواجهة الحياة.