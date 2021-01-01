العمل يتكون من ثلاث قصص عن ثلاثة نساء في منتصف العمر تمر كل منهن بمشكلة أو موقف في حياتها مما يجعلها تتخذ قرارات مصيرية، وتبدأ رحلتها في مواجهة الحياة.