الحلقة 5 - حدوتة مش هنفرح بيكي40 دقيقة
العمل يتكون من ثلاث قصص عن ثلاثة نساء في منتصف العمر تمر كل منهن بمشكلة أو موقف في حياتها مما يجعلها تتخذ قرارات مصيرية، وتبدأ رحلتها في مواجهة الحياة.
الحلقة 4 - حدوتة مش هنفرح بيكي36 دقيقة
العمل يتكون من ثلاث قصص عن ثلاثة نساء في منتصف العمر تمر كل منهن بمشكلة أو موقف في حياتها مما يجعلها تتخذ قرارات مصيرية، وتبدأ رحلتها في مواجهة الحياة.
الحلقة 3 - حدوتة مش هنفرح بيكي37 دقيقة
العمل يتكون من ثلاث قصص عن ثلاثة نساء في منتصف العمر تمر كل منهن بمشكلة أو موقف في حياتها مما يجعلها تتخذ قرارات مصيرية، وتبدأ رحلتها في مواجهة الحياة.
الحلقة 2 - حدوتة مش هنفرح بيكي36 دقيقة
العمل يتكون من ثلاث قصص عن ثلاثة نساء في منتصف العمر تمر كل منهن بمشكلة أو موقف في حياتها مما يجعلها تتخذ قرارات مصيرية، وتبدأ رحلتها في مواجهة الحياة.