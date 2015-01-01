الحلقة 7 - الحلقة الأخيرة46 دقيقة
يتعاون المهندس تشاد زدينيك مع فريق تفكيك ميسيسيبي أثناء توليهم مهمة تجريد الأجزاء البالغ عددها ستة ملايين التي تشكل طائرة 747 الشهيرة. من خلال لقاء بعض المصممين والطيارين الأصليين على طول الطريق ، سيصل تشاد إلى الأجزاء الأساسية لهذه الطائرة بالذات "ملكة السماء".
الحلقة 6 - Crossroads46 دقيقة
في عام 2037 ، أجبرت مأساة في المستعمرة الجميع على المريخ والأرض على التشكيك في المهمة. بينما تحاول مستوطنة مدينة أوليمبوس التعامل مع مهمتها ، فإن السيطرة على المجموعات التي تعود إلى الأرض تكافح مع قرار محتمل لإنهاء المهمة. تحاول شركة الفضاء التجارية سبيس إكس أن تكون رائدة في تكنولوجيا الصواريخ التي من شأنها أن تساعد البشرية في الوصول إلى الكوكب الأحمر.
الحلقة 5 - الأيام المظلمة47 دقيقة
في عام 2037 ، استمرت العاصفة الترابية لأشهر وتعاني البنية التحتية لمستوطنة أوليمبوس تاون بالإضافة إلى الصحة العقلية لسكانها. تكشف الضغوط النفسية للحياة على المريخ بينما الطاقم محاصر داخل الموطن. يدرس العلماء آثار العزلة في مختلف المهمات التناظرية طويلة المدى من أجل التحضير لمهمة مأهولة في المستقبل إلى المريخ.
الحلقة 4 - الطاقة46 دقيقة
مرت أربع سنوات منذ أن هبط طاقم ديدالوس على المريخ وأسسوا أول مستوطنة ، مدينة أوليمبوس. يصل طاقم جديد للمساعدة في تنفيذ خطط التوسع والبحث عن الحياة. لكن عاصفة ترابية تهدد البؤرة الاستيطانية. تعد محطة ماكموردو الصاخبة في أنتاركتيكا مثالًا حديثًا لكيفية استقرار البشر على المريخ ، حيث يبحث العلماء عن رؤى حول كيفية اكتشاف الحياة على كوكب آخر.
الحلقة 3 - انخفاض الضغط46 دقيقة
في عام 2033 ، أصبحت مهمة ديدالوس في خطر حيث يكافح الطاقم للعثور على ملجأ يمكن أن يوفر حماية من الإشعاع. يجب على الفريق تحديد موقع لاستيطانهم قبل إنهاء مهمتهم. تشارك وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الروسية الفيدرالية في إطلاق مركبة مدارية تساعد بعثات المريخ المستقبلية في الاستعداد للتسوية من خلال الصور المتقدمة.
الحلقة 2 - الهبوط46 دقيقة
في عام 2033 ، سيحارب طاقم ديدالوس عبر تضاريس المريخ القاسية للوصول إلى معسكر القاعدة. يبدأ سباق مع الزمن للوصول بأمان إلى المعسكر عندما يكشف قائد السفينة أنه أصيب أثناء الهبوط. يقوم رائد فضاء ناسا سكوت كيلي بمهمة تاريخية لعام في محطة الفضاء الدولية ، ويكشف عن الصعوبات الجسدية والعاطفية التي يواجهها رواد الفضاء.
الحلقة 1 - نوفو ماندو47 دقيقة
في عام 2033 ، دخلت أول مهمة بشرية إلى المريخ، لكن طاقم ديدالوس يواجه حالة طوارئ عندما يتوقف نظام هبوط السفينة. يخاطر قائد الطاقم لإصلاح المشكلة عندما يعود مراقبو التحكم في المهمة إلى الأرض. تحاول سبيس إكس إنزال أول صاروخ قابل لإعادة الاستخدام لريادة التكنولوجيا الحاسمة التي ستساعد البشر على الوصول إلى المريخ.