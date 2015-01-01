الحلقة 6 - Crossroads

46 دقيقة

في عام 2037 ، أجبرت مأساة في المستعمرة الجميع على المريخ والأرض على التشكيك في المهمة. بينما تحاول مستوطنة مدينة أوليمبوس التعامل مع مهمتها ، فإن السيطرة على المجموعات التي تعود إلى الأرض تكافح مع قرار محتمل لإنهاء المهمة. تحاول شركة الفضاء التجارية سبيس إكس أن تكون رائدة في تكنولوجيا الصواريخ التي من شأنها أن تساعد البشرية في الوصول إلى الكوكب الأحمر.