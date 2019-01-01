الحلقة 8 - بنتلي بنتايغا43 دقيقة
خلال أربعة أيام فقط في باحة الخردة، هل يستطيع (رالف) وفريقاه بناء آلات تستطيع التفوق على سيارة (بينتلي بينتايغا) الخاصة بـ(شين) في سباق الطرق الوعرة؟
الحلقة 7 - مرسيدس فئة إكس43 دقيقة
يبني (رالف) وفريقاه سيارات دفع رباعي من الخردة، ثم يسابقون بها شاحنة (مرسيدس) فئة (إكس) الخاصة بـ(شين) في تحد عنيف على الصخور.
الحلقة 6 - لاندروفر ديسكوفري44 دقيقة
يتحدى (رالف) وفريقاه من الميكانيكيين الفدائيين سيارة (لاندروفر ديسكافري) الخاصة بـ(شين) في صعود تل شديد الصعوبة.
الحلقة 5 - لامبورغيني هوريكاين بيرفورمانتي43 دقيقة
يبني (رالف) وفريقاه مركبات من الخردة لتتفوق على سيارة (لامبورغيني هوريكين بيرفورمانتي) الخاصة بـ(شين) في الدوران في المسار في أسرع وقت ممكن مواجهة دورات موقوتة.
الحلقة 4 - شيفروليه كامارو43 دقيقة
يبني (رالف) وفريقاه سيارات من الخردة لتتفوق على سيارة (شفروليه كامارو) الخاصة بـ(شين) في مسابقة سحب الطائرات.
الحلقة 3 - آودي آر بي 843 دقيقة
يبني (رالف) وفريقاه سيارات من الخردة لتواجه سيارة (أودي آر 8) الخاصة بـ(شين) في مواجهة تسارع ثم توقف.
الحلقة 2 - جاغوار طراز أف إس في بي43 دقيقة
يقوم (رالف) وفريقاه من عشاق إصلاح السيارات ببناء سيارات من الخردة لتواجه سيارة (جاغوار) طراز (إف إس في آر) الخاصة بـ(شين) في معركة مكابح.
الحلقة 1 - بورش 911 توروبو43 دقيقة
يسعى (رالف) وفريقاه من مهووسي السيارات إلى بناء سيارات من الخردة تستطيع التفوق على السيارة الأيقونية (بورش 911 تربو) الخاصة بـ(شين)، وذلك في تحدي التسارع.