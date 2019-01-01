يكلف عاشق السيارات شاين لينش فريقين من الميكانيكيين الهواة بمهمة ملحمية، ومن خلال الاختبارات والصعاب التي سيواجهها الفريقان، سنتعلم طريقة صنع السيارات الخارقة، وسنعرف مدى صعوبة الوصول إلى المثالية. ومن التسارع إلى الكبح، ومن التحكم إلى الثبات، هذا هو الاختبار الحقيقي للجمال مقابل الأداء الفتَّاك.