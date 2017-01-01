الحلقة 13 - العشاء الأخير في لاليبيلا

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"تحتضن سفوح التلال الشمالية في إثيوبيا بلدة لاليبيلا الصغيرة النائية، وهي تعد من أقدس الأماكن في العالم، خاصة أثناء استعدادات أسبوع عيد الفصح بأهميته البالغة. يتأمل (ديفيد) كافة طقوس البلدة وتقاليدها، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من ألف عام، وذلك أثناء زيارته الكنائس الجميلة المحفورة في الصخر مباشرة. بالنسبة لسكان لاليبيلا من المسيحيين الأرثوذكس، يعد الإفطار بعد الصيام الكبير لمدة 55 يوماً من أهم مراحل عيد الفصح، ويساعد (ديفيد) في إعداد الوليمة التقليدية، وذلك بزيارة سوق عيد الفصح الضخم، والذبح، وأخيراً إعداد الوجبة الشهية التي تأتي العائلة بأكملها للاستمتاع بها. "