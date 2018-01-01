الحلقة 2 - بورنيو وسومطرة

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"بقي معقلان أخيران للغابات المطيرة في جنوب شرق آسيا، وهما جزيرتا بورنيو وسومطرة، حيث توجد فيهما أنواع من المخلوقات الأكثر تفرداً وبعداً عن المنال في العالم. من الفيلة الأقزام إلى الأشجار العملاقة، ومن السحالي الطائرة إلى القردة الحمراء المتأرجحة، جميعها خاضع لصراع الفوز بمكان على الساحة. في هذه الأدغال شديدة الازدحام، تطورت لدى الكائنات الحية طرق مدهشة للتأقلم، لكي تحتل مكاناً على الساحة، في معركة بلا نهاية من أجل الفوز. "