الحلقة 6 - فيضان الأمازون الكبير43 دقيقة
في كل عام تخوض الغابة المطيرة الكبرى في العالم تحولاً هائلاً، فمن الذي سيبقى حياً حين تتحول منطقة الأمازون من الجفاف إلى الرطوبة، ومن الذي لن يصمد؟
الحلقة 5 - Secret Creatures of The Andes43 دقيقة
تقطع سلسلة جبال الأنديز في الإكوادور خط الاستواء، وهي بقعة غنية بالتنوع البيولوجي، حيث يعيش سكان الأدغال بجوار المخلوقات الجبلية، وقد تكيفت الجميع تكيفاً فريداً يمكنهم من البقاء أحياء بالرغم من قسوة الحياة الجبلية.
الحلقة 4 - مملكة المرجان43 دقيقة
الأحياد المرجانية في منطقة آسيا والمحيط الهاديء هي الأغنى على كوكب الأرض، وبالنسبة إلى المخلوقات العجيبة والمذهلة في هذه الغابات المطيرة الواقعة في المحيط، فالاعتماد المتبادل على بعضها البعض عامل رئيسي للبقاء.
الحلقة 3 - أفريقيا43 دقيقة
"يمتد خط الاستواء لمسافة 4020 كيلومتر تقريباً عبر قارة إفريقيا الشاسعة، أما أنواع الكائنات الحية التي تعيش هنا فهي متنوعة بقدر تنوع التضاريس، حيث تهيمن آكلات الأعشاب العملاقة وآكلات اللحوم الأيقونية على المراعي الجرداء، بينما تزدهر القردة النادرة في الغابات المطيرة. هنا يأتي الفيضان عقب المجاعة عاماً تلو آخر، لكن الحيوانات تأقلمت وتطورت لتحسن استغلال بيئاتها إلى أقصى قدر ممكن. هذه هي إفريقيا الاستوائية، بوتقة التطور.
الحلقة 2 - بورنيو وسومطرة42 دقيقة
"بقي معقلان أخيران للغابات المطيرة في جنوب شرق آسيا، وهما جزيرتا بورنيو وسومطرة، حيث توجد فيهما أنواع من المخلوقات الأكثر تفرداً وبعداً عن المنال في العالم. من الفيلة الأقزام إلى الأشجار العملاقة، ومن السحالي الطائرة إلى القردة الحمراء المتأرجحة، جميعها خاضع لصراع الفوز بمكان على الساحة. في هذه الأدغال شديدة الازدحام، تطورت لدى الكائنات الحية طرق مدهشة للتأقلم، لكي تحتل مكاناً على الساحة، في معركة بلا نهاية من أجل الفوز. "
الحلقة 1 - غالاباغوس43 دقيقة
Seven hundred miles off the coast of Ecuador lies a collection of volcanic islands that harbor some of the strangest living things to ever exist. These are the Galapagos Islands. Emerging from beneath the ocean more than 20 million years ago, life here has evolved in isolation to give rise to an astonishing variety of creatures, many found nowhere else on the planet. Flightless cormorants patrol its shores, sea going iguanas forage the ocean bed for algae and most bizarre of all - the only equatorial Penguin. This is also the story of 2 worlds, the warm western islands and the cold eastern, and how the Galapagos animals adapt and thrive in very these different island eco-systems.