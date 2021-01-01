قصص إنسانية من واقع الحياة أبطالها كوادر طبية إماراتية نجحت في إنقاذ ضحايا حالات صعبة وحرجة. تتابع الحلقات المراحل المصاحبة لكل حالة بدءاً من الإصابة وكيفية تعامل الطاقم الطبي معها وحتى إتمام الشفاء.