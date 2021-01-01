الحلقة 11 - عمر جديد14 دقيقة
قصص إنسانية من واقع الحياة أبطالها كوادر طبية إماراتية نجحت في إنقاذ ضحايا حالات صعبة وحرجة. تتابع الحلقات المراحل المصاحبة لكل حالة بدءاً من الإصابة وكيفية تعامل الطاقم الطبي معها وحتى إتمام الشفاء.
الحلقة 10 - عمر جديد11 دقيقة
قصص إنسانية من واقع الحياة أبطالها كوادر طبية إماراتية نجحت في إنقاذ ضحايا حالات صعبة وحرجة. تتابع الحلقات المراحل المصاحبة لكل حالة بدءاً من الإصابة وكيفية تعامل الطاقم الطبي معها وحتى إتمام الشفاء.
الحلقة 9 - عمر جديد14 دقيقة
قصص إنسانية من واقع الحياة أبطالها كوادر طبية إماراتية نجحت في إنقاذ ضحايا حالات صعبة وحرجة. تتابع الحلقات المراحل المصاحبة لكل حالة بدءاً من الإصابة وكيفية تعامل الطاقم الطبي معها وحتى إتمام الشفاء.
الحلقة 8 - عمر جديد15 دقيقة
قصص إنسانية من واقع الحياة أبطالها كوادر طبية إماراتية نجحت في إنقاذ ضحايا حالات صعبة وحرجة. تتابع الحلقات المراحل المصاحبة لكل حالة بدءاً من الإصابة وكيفية تعامل الطاقم الطبي معها وحتى إتمام الشفاء.
الحلقة 7 - عمر جديد14 دقيقة
قصص إنسانية من واقع الحياة أبطالها كوادر طبية إماراتية نجحت في إنقاذ ضحايا حالات صعبة وحرجة. تتابع الحلقات المراحل المصاحبة لكل حالة بدءاً من الإصابة وكيفية تعامل الطاقم الطبي معها وحتى إتمام الشفاء.
الحلقة 6 - عمر جديد13 دقيقة
قصص إنسانية من واقع الحياة أبطالها كوادر طبية إماراتية نجحت في إنقاذ ضحايا حالات صعبة وحرجة. تتابع الحلقات المراحل المصاحبة لكل حالة بدءاً من الإصابة وكيفية تعامل الطاقم الطبي معها وحتى إتمام الشفاء.
الحلقة 5 - عمر جديد14 دقيقة
قصص إنسانية من واقع الحياة أبطالها كوادر طبية إماراتية نجحت في إنقاذ ضحايا حالات صعبة وحرجة. تتابع الحلقات المراحل المصاحبة لكل حالة بدءاً من الإصابة وكيفية تعامل الطاقم الطبي معها وحتى إتمام الشفاء.
الحلقة 4 - عمر جديد18 دقيقة
قصص إنسانية من واقع الحياة أبطالها كوادر طبية إماراتية نجحت في إنقاذ ضحايا حالات صعبة وحرجة. تتابع الحلقات المراحل المصاحبة لكل حالة بدءاً من الإصابة وكيفية تعامل الطاقم الطبي معها وحتى إتمام الشفاء.
الحلقة 3 - عمر جديد13 دقيقة
قصص إنسانية من واقع الحياة أبطالها كوادر طبية إماراتية نجحت في إنقاذ ضحايا حالات صعبة وحرجة. تتابع الحلقات المراحل المصاحبة لكل حالة بدءاً من الإصابة وكيفية تعامل الطاقم الطبي معها وحتى إتمام الشفاء.
الحلقة 2 - عمر جديد18 دقيقة
قصص إنسانية من واقع الحياة أبطالها كوادر طبية إماراتية نجحت في إنقاذ ضحايا حالات صعبة وحرجة. تتابع الحلقات المراحل المصاحبة لكل حالة بدءاً من الإصابة وكيفية تعامل الطاقم الطبي معها وحتى إتمام الشفاء.
الحلقة 1 - عمر جديد17 دقيقة
قصص إنسانية من واقع الحياة أبطالها كوادر طبية إماراتية نجحت في إنقاذ ضحايا حالات صعبة وحرجة. تتابع الحلقات المراحل المصاحبة لكل حالة بدءاً من الإصابة وكيفية تعامل الطاقم الطبي معها وحتى إتمام الشفاء.