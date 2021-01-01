الحلقة 12 - محمد ميان شبير18 دقيقة
مريض قلب وأوعية دموية
الحلقة 11 - عمر جديد17 دقيقة
قصص إنسانية من واقع الحياة أبطالها كوادر طبية إماراتية نجحت في إنقاذ ضحايا حالات صعبة وحرجة. تتابع الحلقات المراحل المصاحبة لكل حالة بدءاً من الإصابة وكيفية تعامل الطاقم الطبي معها وحتى إتمام الشفاء.
الحلقة 10 - براندي16 دقيقة
ضغط في الدماغ
الحلقة 9 - راشد17 دقيقة
حادث دراجات صحراوية
الحلقة 8 - جمعة22 دقيقة
تجلطات وغسيل كلى
الحلقة 7 - عبير وفاطمة15 دقيقة
مرض وراثي - ضمور بالعضلات
الحلقة 6 - عبدالله17 دقيقة
جلطات في الرئة
الحلقة 5 - الام جيسيكا18 دقيقة
ولادة مبكرة
الحلقة 4 - سامح18 دقيقة
ورم في العين
الحلقة 3 - كريثانا20 دقيقة
مريضة تعاني من ورم الدماغ
الحلقة 2 - كايتي20 دقيقة
زراعة كبد
الحلقة 1 - ندى محمد20 دقيقة
زراعة كبد ورئتين