موسم 6

قصص إنسانية من واقع الحياة أبطالها كوادر طبية إماراتية نجحت في إنقاذ ضحايا حالات صعبة وحرجة. تتابع الحلقات المراحل المصاحبة لكل حالة بدءاً من الإصابة وكيفية تعامل الطاقم الطبي معها وحتى إتمام الشفاء.

اعرض
أضف إلى قائمتي

الحلقة 12 - محمد ميان شبير

18 دقيقة

مريض قلب وأوعية دموية

الحلقة 11 - عمر جديد

17 دقيقة

قصص إنسانية من واقع الحياة أبطالها كوادر طبية إماراتية نجحت في إنقاذ ضحايا حالات صعبة وحرجة. تتابع الحلقات المراحل المصاحبة لكل حالة بدءاً من الإصابة وكيفية تعامل الطاقم الطبي معها وحتى إتمام الشفاء.

الحلقة 10 - براندي

16 دقيقة

ضغط في الدماغ

الحلقة 9 - راشد

17 دقيقة

حادث دراجات صحراوية

الحلقة 8 - جمعة

22 دقيقة

تجلطات وغسيل كلى

الحلقة 7 - عبير وفاطمة

15 دقيقة

مرض وراثي - ضمور بالعضلات

الحلقة 6 - عبدالله

17 دقيقة

جلطات في الرئة

الحلقة 5 - الام جيسيكا

18 دقيقة

ولادة مبكرة

الحلقة 4 - سامح

18 دقيقة

ورم في العين

الحلقة 3 - كريثانا

20 دقيقة

مريضة تعاني من ورم الدماغ

الحلقة 2 - كايتي

20 دقيقة

زراعة كبد

الحلقة 1 - ندى محمد

20 دقيقة

زراعة كبد ورئتين