الحلقة 16 - عاشر صفحة

41 دقيقة

سالم يصر على تعلمه القيادة ويأخذ معه شعيب في رحلة ولكن يحدث ما لا تحمد عقباه يصطدمون بشخص ويتسببون في وفاته ويجرب شعيب على أن يتصرف معه والآخر يشعر في أنه وقع في ورطة كبيرة تفاصيل مثيرة من حلقة اليوم متاعبة ممتعه.