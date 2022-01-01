الحلقة 30 - عاشر صفحة41 دقيقة
سالم وبعد معرفته عن علاقة فهد بـ حنان يجن جنونة ويلقي فهد درس لن ينساه وسلمى تحاول أن تتدخل لكي تحل ما أفسده سالم .. وحنان ترفض فهد بسبب كذبة ولكن سالم مصر على زوجها من فهد.
الحلقة 29 - عاشر صفحة41 دقيقة
سالم وبعد معرفته عن علاقة فهد بـ حنان يجن جنونة ويلقي فهد درس لن ينساه وسلمى تحاول أن تتدخل لكي تحل ما أفسده سالم .. وحنان ترفض فهد بسبب كذبة ولكن سالم مصر على زوجها من فهد.
الحلقة 28 - عاشر صفحة41 دقيقة
سالم وبعد معرفته عن علاقة فهد بـ حنان يجن جنونة ويلقي فهد درس لن ينساه وسلمى تحاول أن تتدخل لكي تحل ما أفسده سالم .. وحنان ترفض فهد بسبب كذبة ولكن سالم مصر على زوجها من فهد.
الحلقة 27 - عاشر صفحة41 دقيقة
سالم وبعد معرفته عن علاقة فهد بـ حنان يجن جنونة ويلقي فهد درس لن ينساه وسلمى تحاول أن تتدخل لكي تحل ما أفسده سالم .. وحنان ترفض فهد بسبب كذبة ولكن سالم مصر على زوجها من فهد.
الحلقة 26 - عاشر صفحة42 دقيقة
سالم وبعد معرفته عن علاقة فهد بـ حنان يجن جنونة ويلقي فهد درس لن ينساه وسلمى تحاول أن تتدخل لكي تحل ما أفسده سالم .. وحنان ترفض فهد بسبب كذبة ولكن سالم مصر على زوجها من فهد.
الحلقة 25 - عاشر صفحة42 دقيقة
سالم وبعد معرفته عن علاقة فهد بـ حنان يجن جنونة ويلقي فهد درس لن ينساه وسلمى تحاول أن تتدخل لكي تحل ما أفسده سالم .. وحنان ترفض فهد بسبب كذبة ولكن سالم مصر على زوجها من فهد.
الحلقة 24 - عاشر صفحة41 دقيقة
سالم وبعد معرفته عن علاقة فهد بـ حنان يجن جنونة ويلقي فهد درس لن ينساه وسلمى تحاول أن تتدخل لكي تحل ما أفسده سالم .. وحنان ترفض فهد بسبب كذبة ولكن سالم مصر على زوجها من فهد.
الحلقة 23 - عاشر صفحة42 دقيقة
سالم وبعد معرفته عن علاقة فهد بـ حنان يجن جنونة ويلقي فهد درس لن ينساه وسلمى تحاول أن تتدخل لكي تحل ما أفسده سالم .. وحنان ترفض فهد بسبب كذبة ولكن سالم مصر على زوجها من فهد.
الحلقة 22 - عاشر صفحة41 دقيقة
سالم وبعد معرفته عن علاقة فهد بـ حنان يجن جنونة ويلقي فهد درس لن ينساه وسلمى تحاول أن تتدخل لكي تحل ما أفسده سالم .. وحنان ترفض فهد بسبب كذبة ولكن سالم مصر على زوجها من فهد.
الحلقة 21 - عاشر صفحة41 دقيقة
تبدأ خادمة نوال بتخويف رابعة ومن جانب آخر شعيب وسلمى يبداون بالخوف من تصرفات سالم العدوانية وخصوصاً بعد معرفة سلمى بالجريمة وتفاصيلها.
الحلقة 20 - عاشر صفحة42 دقيقة
سلمى تعيش في حالة وعودة للماضي وتتذكر حبها لـ نجم وحنان تخبرها بحبها لـ فهد وكيف تعاني من هذا الحب وشيماء تزداد شكها في حسن أكثر وأكثر.
الحلقة 19 - عاشر صفحة41 دقيقة
سالم يريد خطبة خولة وأم سالم ترفض الفكرة وشعيب يعيش في عالم وأفكار سوداوية بسبب الجثة التي تسببوا في قتلها وشيماء تتوعد بالانتقام من نوال.
الحلقة 18 - عاشر صفحة42 دقيقة
سلمى تحاول أن تتقرب من شعيب لكي يخبرها عن ما يخبئه وشعيب يفكر في أخبار الشرطة عن مكان موضوع الجثة وشيماء تكشف سر خطير وأم حسن تكشف أين يختبئ سعد وشيماء تقف في وجة الجميع لكي تدافع عن نفسها.
الحلقة 17 - عاشر صفحة41 دقيقة
يبحث سالم وشعيب طريقة للتخلص من الجثة وشعيب يدخل في مازق كبير وسالم يهدد شعيب بـ فضحة ومن جانب آخر سالم يهيم في خولة ولا يشعر بخوف شعيب أبداً وسلمى تشعر بـأن هناك أمر خطير وسر يخيفه شعيب.
الحلقة 16 - عاشر صفحة41 دقيقة
سالم يصر على تعلمه القيادة ويأخذ معه شعيب في رحلة ولكن يحدث ما لا تحمد عقباه يصطدمون بشخص ويتسببون في وفاته ويجرب شعيب على أن يتصرف معه والآخر يشعر في أنه وقع في ورطة كبيرة تفاصيل مثيرة من حلقة اليوم متاعبة ممتعه.
الحلقة 15 - عاشر صفحة42 دقيقة
يذهبون عائلة سلمى إلى رحلة في أحد الشاليهات ولكن خولة تبدأ في الدلع وسالم هايم في خولة ولا يصدق عينه وأم سالم منزعجة جداً من وجود خولة.
الحلقة 14 - عاشر صفحة41 دقيقة
راشد يجلب نوال إلى منزل رابعة وتشتعل الحرب بينها وبين رابعة ومن جانب آخر نوال لا تفرح بقدومها إلى منزل بسبب غرق ابنها في حوض السباحة تفاصيل كثرة في حلقة اليوم.
الحلقة 13 - عاشر صفحة42 دقيقة
سالم بسب حبه لـخولة يحاول أن يغير من شكلة وأسلوبة وهبه تشعر بالنقص بسبب عدم تقبل الناس لها.
الحلقة 12 - عاشر صفحة42 دقيقة
سالم يقع في غرام خولة وأم سالم تنزعج من علاقتهم جداً وتخبر سلمى بعدم رضاها وحسن يبدأ في زيادة الشك واللعب على أعصاب شيماء.
الحلقة 11 - عاشر صفحة41 دقيقة
راشد يبدأ في فرض شخصيتة في منزل رابعة وتبدأ رابعة في انزعاجة منه .. وسالم يبدأ بـإعجابة بـخولة وسلمى تصدم من أسلوب سالم الجديد.
الحلقة 10 - عاشر صفحة41 دقيقة
سلمى تحاول أن تجعل سالم يتاقلم معهم ومع حياتهم المنفتحة ولكن سالم شخصيته صعبة جداً ومن جانب آخر شيماء تترك منزل زوجها وتذهب إلى منزل والدتها ولكن هي ضيفة غير مرغوب بها.
الحلقة 9 - عاشر صفحة42 دقيقة
يواصل فهد استقلال حنان وطلب النقود منها وحنان تضطر للكذب لكي تأخذ النقود من أخوتها .. من جانب آخر شيماء وأم حسن تشتعل النار بينهم وتزداد وفي تحاول أن تتقرب من نجم الذي لا تشعر بقربه ابداً.
الحلقة 8 - عاشر صفحة42 دقيقة
سالم يحاول أن يتدخل في أخوته والمنزل مما يتسبب بـ مضايقات لهم تحاول سلمى أن تتدخل لكن دون جدوء وتحاول أن توقفة عند حده بسبب كثرة المشاكل وشيماء تعود بعلاقتها مع حسن ولكن النار لم تنطفى.
الحلقة 7 - عاشر صفحة42 دقيقة
نور تواصل عبها في المدرسة وهبه تعيش قصة حب من طرف واحد وخيبة أمل بسبب وضعها الصحي وتفكيرها بالنقص وسلمى تتعرف على فَي زوجة نجم وهي لا تعلم ويخرج سالم من السجن ويفاجاة أسرته بخروجة ولكن ردت فعلهم لـ استقابله غير سعيدة.
الحلقة 6 - عاشر صفحة41 دقيقة
حنان وبسبب حبها لفهد تلغي خطبتها من العريس وتحرج سلمى وأسرتها مع الخطيب وتكتشف سلمى علاقة حنان بـفهد فهل تفتح حنان قلبها لـ سلمى.
الحلقة 5 - عاشر صفحة43 دقيقة
تحدث مشكلة لـ سالم في السجن ويتآمرون عليه السجناء ويلقونه درس وحنان تصدق فهد في كل شي وهو يخبى عنها أمور كثيرة لا تعلمها يتدخل نجم لـ حل مشاكل شيماء و حسن ولكن دون جدواء.
الحلقة 4 - عاشر صفحة42 دقيقة
في زوجة نجم تحاول أن تتقرب منه ولكن نجم يخفي سر عن حب قديم وما زال يعيش به .. وشيماء تعيش في صراع مع حسن وخالتها. وسالم في السجن ينتظر أيام خروجة والحرية.
الحلقة 3 - عاشر صفحة42 دقيقة
شيماء مع حسن مشاكلهم لا تنتهي فـبعد أن يأتي لكي يراضيها يتشاجرون على وجبة الغداء ورابعة تشعر بخيبة بسبب مشاكل ابنتها شيما .. وشعيب يصدم بـأن لدية أخ من والده وهو ضاري لكي يكتشف تفاصيل جديدة في عائلته لا يعلم بها.
الحلقة 2 - عاشر صفحة42 دقيقة
تقع سلمى في حيرة بالوقوف إلى جانب شقيقها سالم أو الوقوف بقرب ابن زوجها فارس فيبدأ في مضايقتها هي وحنان وشيما مع والدتها رابعة لا يخلون من المشاكل خصوصاً بعد أن تكتشف شيماء خيانة زوج والدتها راشد لها.
الحلقة 1 - عاشر صفحة42 دقيقة
سلمى تتحمل جميع مشاكل أسرتها وندخل في انشغالها في امتحانات الثانوية ومعها حنان ولكن مشاكل شقيقهم سالم لا تنتهي أبداً فتحدث مشاجرة بينه وبين فارس ابن زوج سلمى.