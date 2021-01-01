الحلقة 7 - النقطة العميا

31 دقيقة

تدور احداث المسلسل في سياقها، تعلم داليا بأن(خالد) قد سحب مبالغ كبيرة من البنك والشهادات الاستثمارية التي اودعتها لأولادها دون اخبارها، تذهب (داليا) الى الشركة لتتفاجآ بالميزانية الكبيرة للمشروع الجديد الذي يعمل به (خالد). تذهب (داليا) الى بيت (نبيل) وتطلب منه ان تشاركه هي في العرض الذي قدمه بدلا من (خالد) لتكون هي مديرته، فيوافق (نبيل) على ذلك باتفاقهما على ان يكون الموضوع سر بينهما. اثناء نوم (داليا) يراودها نفس الكابوس (حادثة حريق منزلهم) ولكن ترى أولادها في هذا الحريق. عند خروج (داليا) من عيادة (الدكتور) تلتقي بـ(مي) لتتفاجأ بأنها هي أيضا تأخذ مواعيد عنده، وهنا تقول (داليا) لـ(مي) بأن (خالد) يخونها مع سكرتيرته (رشا).