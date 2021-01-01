الحلقة 15 - النقطة العميا28 دقيقة
بداية الحلقة الأخيرة، نرى بأن (مي وكمال) هما شقيقان وقد اتفقا على (داليا) ليخدعوها من خلال جلساتها النفسية ليستغلوها ضد (نبيل وعبد الحميد) انتقاما لـ(مراد) وخلق النقطة العمياء لديها.. (المحقق والطبيبة) يكشفان ل (داليا) براءتها وان (كمال) هو من كان يقوم بعمليات القتل، ولكن (داليا) في نهاية الحلقة تعترف بأنها هي القاتلة.
الحلقة 14 - النقطة العميا31 دقيقة
تجري الاحداث في سياقها ونرى بأن الشرطة قد أخذت (داليا)، تخبرها الطبيبة بأن عائلتها قد توفيت وهي حاولت الانتحار، تخبر الطبيبة المحقق بأن (داليا) قد أصيبت (بالنقطة العمياء) وأنها تعيش في حالة من الوهم وتكشف الطبيبة بأن الأدوية التي كانت تأخذها (داليا) من (كمال) هي عبارة عن عقار هلوسة..نرى بأن (كمال) يبتز (مصطفى) في قصة خداعة ل (داليا).. وعند السؤال عن الدكتور يتبين انه سافر، في نهاية الحلقة نرى أن (مصطفى) وجد مخنوقا.
الحلقة 13 - النقطة العميا31 دقيقة
يأتي (المحقق) الى (نبيل) لكي يحقق معه عن حوادث القتل التي حصلت مع شركاؤه، يتبين لنا بأن (مصطفى) على معرفة ب (كمال)، تأتي (داليا) الى (نبيل) ويخبرها حقيقة ما حصل مع والدها في الماضي، وأنه الآن يعيش في عذاب الضمير.. يقتل (نبيل) ويتهم المحقق (داليا) بقتله (هو وعبد الحميد)، تتوهم (داليا) بأنها تكلم زوجها (خالد) ليكشف لها (الضابط) بأن عائلتها قد توفيت منذ شهور بحادث سير فتنهار وتصرخ..
الحلقة 12 - النقطة العميا27 دقيقة
نرى ان (عبد الحميد) مع (مصطفى) ويخبره بأنه يعلم بمراقبته له، ويهدده فيعترف (مصطفى) له بكل شيء..ويعترف (عبد الحميد) لـ(نبيل) بأنه هو من قتل (مراد) في الماضي، نرى ان (عبد الحميد) قد توفي بحادث سير بعد وجود رسالة تهديد في سيارته، تستيقظ (داليا) وتتفاجأ بآثار ضربة على سيارتها وتكون قد علمت بقتل (عبد الحميد) فتتوهم بأنها هي من قتله ولكنها لا تتذكر شيء... ويخبرها الدكتور(كمال) بأنه يجب عليها الدخول الى مصح.
الحلقة 11 - النقطة العميا32 دقيقة
اثناء جلسة (داليا) عند (الدكتور) تتذكر حادثة الحريق والخلاف الذي دار بين ابيها وشركائه في ليلتها. تسأل (داليا) (نبيل) عن مكان شريكه (مراد) لكنه ينكر معرفته. تعيش (داليا) حالة من الخوف والهلوسة، وبمساعدة (مصطفى) تعلم بأن السيارة التي تراقبها هي سيارة (عبد الحميد).
الحلقة 10 - النقطة العميا30 دقيقة
في بداية الحلقة نرى بأن (داليا) قد كوبست لأول مرة بـ(نبيل). تلتقي (داليا) مع زوجة والدها وتسرد لها قصة والدها بأنه كان شريك مع (مراد) و(عبد الحميد) و(نبيل) في قطعة ارض وقد وجدوا فيها آثار وكانوا قد اجتمعوا على ان يقاسموها ولكن هنا يرفض (زكريا) ويخبرهم بأنه يريد أن يبلغ عنهم. وهنا (داليا) تربط الأحداث ببعضها.
الحلقة 9 - النقطة العميا34 دقيقة
تستيقظ (داليا) لكنها لا تتذكر شيء ليقول لها (خالد) و(الدكتور) بأن مر ستة أيام لم تذكرهم. تلتقي (داليا) بـ(مصطفى) ليخبرها بأن والدها كان متزوج امرأة ثانية وهي تكون اخت (عبد الحميد وردان) وفي المساء تلاحظ من النافذة سيارة غريبة فتخبر (خالد) وهي خائفة لأنها شاهدتها أكثر من مرة امام المنزل وعند خروج (خالد) نرى بأن السيارة ذهبت. وفي نهاية الحلقة نرى شخص قد قتل.
الحلقة 8 - النقطة العميا32 دقيقة
تأخذ (داليا) مشروع (خالد) من الشركة وتعطيه ل شركة أخرى، يتشاجر (خالد) مع (داليا) وتواجهه بأنها تعرف بخيانته مع (مي فيأخذ أولاده ويخرج من المنزل. تعود (داليا) الى منزلها مساءا لترى (مي) و(خالد) في انتظارها وتخبرها(مي) بأنها متزوجة من الدكتور(راغب) منذ ثلاث شهور، فيتصالحوا وتسامح (داليا) زوجها، يصلها بوكيه ورد بداخله مسجل صوت.
الحلقة 7 - النقطة العميا31 دقيقة
تدور احداث المسلسل في سياقها، تعلم داليا بأن(خالد) قد سحب مبالغ كبيرة من البنك والشهادات الاستثمارية التي اودعتها لأولادها دون اخبارها، تذهب (داليا) الى الشركة لتتفاجآ بالميزانية الكبيرة للمشروع الجديد الذي يعمل به (خالد). تذهب (داليا) الى بيت (نبيل) وتطلب منه ان تشاركه هي في العرض الذي قدمه بدلا من (خالد) لتكون هي مديرته، فيوافق (نبيل) على ذلك باتفاقهما على ان يكون الموضوع سر بينهما. اثناء نوم (داليا) يراودها نفس الكابوس (حادثة حريق منزلهم) ولكن ترى أولادها في هذا الحريق. عند خروج (داليا) من عيادة (الدكتور) تلتقي بـ(مي) لتتفاجأ بأنها هي أيضا تأخذ مواعيد عنده، وهنا تقول (داليا) لـ(مي) بأن (خالد) يخونها مع سكرتيرته (رشا).
الحلقة 6 - النقطة العميا31 دقيقة
تتواجد (داليا) عند مي وتتكلم (مي) لها بأن (خالد) قد اتصل بها وأخبرها عن مشاكله مع زوجته، تتكلم (داليا) مع (مصطفى) ليراقب زوجها وفي اليوم التالي تلتقي معه ف يخبرها بأن (خالد) ذهب الى (مي) وبعد أن خرج من منزلها نزلت (مي) خلفه، بينما (خالد) كان قد قال ل (داليا) بأنه مسافر وهنا زاد شكها وعرفت بأنه قد التقى مع (مي) بشاليه لها وعندما ذهبت (داليا) الى منزل (مي) ترى حقيبة سفر لـ(مي) بداخلها ثياب نوم.
الحلقة 5 - النقطة العميا30 دقيقة
يستيقظ (نبيل) يرى (داليا) مستلقية على الكرسي امامه فيسألها ماذا حصل ليلا لتجاوبه بأنهم طلبوا له الطبيب بعد أن تعب فجأة. عندما عادت (داليا) الى منزلها رأت (مي) خارجة منه، تواعدت (داليا) مع الشخص الذي سألته عن بيت (صلاح) لتتوصل لمعلومات عن أهلها وليساعدها بمراقبة زوجها بعد أن بدأت تشك به. تذهب (داليا) لـ(نبيل) وهناك تلتقي بـ(عبد الحميد) ليخبرها بأنه كان شريك والدها.
الحلقة 4 - النقطة العميا29 دقيقة
تروي (داليا) قصة معرفتها لـ(خالد) في الجامعة (للدكتور)، وأثناء التنويم المغناطيسي تتذكر وجودها عند (مي) وترى الحلق في أذنها وترى دخان زوجها أيضا.. تذهب الى حارتها القديمة لتسأل عن (صلاح) ف تعلم بأنه قد توفي، واثناء نومها ليلاً ترى في حلمها أن الخاتم الذي في يد (نبيل) هو ذاته في يد الشخص الذي رأته في حلمها، وعند استيقاظها ليلا ذهبت الى بيته لتسأله.
الحلقة 3 - النقطة العميا32 دقيقة
تذهب (داليا) الى عيادة الدكتور (كمال) وهو دكتور برمجة عقلية لتعرف سبب الكوابيس التي تراودها فيشرح لها عن (النقطة العمياء) الموجودة في العقل الباطن للإنسان. تطلب (داليا) من (نبيل) ان يتكلم لها عن والديها وهنا نعلم بأن (نبيل) شخص مقرب لـ(زكريا )والد (داليا)؛ يتواجد (خالد) في بيت(مي) ويتشاجران بشأن الحلق الذي يعود لها وعندما يخرج تراه زوجته (داليا) دون ان ينتبه لها ..وتعود مرة أخرى الى الدكتور لتكمل جلستها. نرى أن (المحقق) يشاهد فيديو قتل (صلاح). (عبد الحميد) شخصية جديدة يأتي الى بيت (نبيل) وهو قلق وخائف بشأن عودة داليا لمعرفة سبب حادثة وفاة أهلها ويذكر (نبيل) بأن (زكريا) له فضل كبير عليهما.
الحلقة 2 - النقطة العميا30 دقيقة
يعترف (خالد) لـ(داليا) بأن وفاة عائلتها لم يكن بسبب حادث سير وانما بحريق في منزلهم وقفلت القضية دون معرفة السبب؛ تلتقي (داليا) مع(نبيل) لتتعرف على منزلها القديم ويتكلمان مع (صلاح) الشخص الذي كان شاهداً على حادثة الحريق ويتعرف على نبيل ويذكره بنفسه. تجد (داليا) حلق في ثياب (خالد) وعندما تسأله عنه يتلعب في إجابته وينهي النقاش؛ تروي(داليا) القصة لـ(مي) والأخرى تقنعها بأن (خالد) يحبها ولن يخونها؛ وفي نهاية الحلقة نرى أن (صلاح) وجد مقتولاً في دكانه ولاحظ (المحقق) بأن جريمة القتل ليست بدافع السرقة.
الحلقة 1 - النقطة العميا31 دقيقة
المهندس (خالد) والفنانة التشكيلية (داليا) عائلة جميلة يعيشان مع طفليهما حياة مليئة بالحب والفرح ولديهما شركة. (داليا) فقدت عائلتها منذ الصغر وتعاني الآن من مرض الكوابيس؛ (نبيل) شخصية غير معروفة حتى الآن يطلب الشراكة من خالد ولكنه يرفض وهنا يذكر نبيل حادثة الحريقة التي أدت الى وفاة عائلة داليا فيرتبك خالد ويغادر المكان. (خالد وصديقة داليا مي) يخفيان عنها سرا.. وفي نهاية الحلقة تسمع داليا خالد يتكلم عنها على الهاتف مع مي.