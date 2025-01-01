موسم 8

جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.

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الحلقة 7 - صباح الإمارات

1h 13min

تتناول الحلقة تأثير الذكاء الاصطناعي في التسويق الرقمي، مروراً بمعرض الشرق الأوسط للطاقة في دورته الـ49، والمؤتمر العربي للأشعة، والعرض العالمي لمسرحية "البؤساء"، وتُختتم بنصائح للتعامل مع حرارة الأطفال.

الحلقة 6 - صباح الإمارات

1h 12min

حلقة متنوعة تستعرض مشاركة الإمارات في إكسبو 2025 - أوساكا، وتناقش تمكين الشباب مع خبيرة في ريادة الأعمال، ثم تنتقل إلى الأدب مع كاتبة إماراتية، وتُختتم برحلة مغامرة في جبال الإمارات.

الحلقة 5 - صباح الإمارات

1h 11min

حلقة مميزة تجمع بين الطب والموضة والفعاليات الحية، تسلط الضوء على علاج مبتكر للحروق، وتستعرض أبرز صيحات الموضة لربيع 2025، إلى جانب تغطية مباشرة لفعاليات القمة العالمية للطوارئ والمؤتمر السنوي للاستثمار.

الحلقة 4 - صباح الإمارات

1h 11min

تسلط الحلقة الضوء على التوعية باضطراب طيف التوحد، وتتناول أهمية ضبط النفس في الحياة اليومية، مع لمحة عن تطور الفن التشكيلي وتأثير التقنيات الحديثة على أساليبه.

الحلقة 3 - صباح الإمارات

1h 14min

تركز الحلقة على دور العطلات في تقوية الروابط الأسرية، وتتناول تأثير تصميم البيت على الراحة النفسية، كما تستعرض تجارب فريق تطوعي ساهم في إنقاذ العالقين بالصحراء.

الحلقة 2 - صباح الإمارات

1h 12min

تناقش الحلقة أهمية الإجازات في تعزيز الصحة النفسية، وتقدم نصائح لتقسيم الراتب بذكاء، إضافة إلى إرشادات حول الإسعافات الأولية في حوادث الدراجات لضمان سلامة الجميع.

الحلقة 1 - صباح الإمارات

1h 12min

تسلط الحلقة الضوء على استعادة الروتين بعد رمضان مع نصائح لتنظيم الوقت ، وإرشادات حول التغذية السليمة، إلى جانب لقاء مميز مع عازفة تأخذنا في رحلتها الموسيقية.