الحلقة 6 - صباح الإمارات

1h 12min

حلقة متنوعة تستعرض مشاركة الإمارات في إكسبو 2025 - أوساكا، وتناقش تمكين الشباب مع خبيرة في ريادة الأعمال، ثم تنتقل إلى الأدب مع كاتبة إماراتية، وتُختتم برحلة مغامرة في جبال الإمارات.