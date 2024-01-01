موسم 1

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.

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الحلقة 5 - موجات

29min

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.

الحلقة 4 - موجات

27min

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.

الحلقة 3 - موجات

29min

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.

الحلقة 2 - شيفرة النجاح

26min

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.

الحلقة 1 - الجينات ام التربية

29min

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.