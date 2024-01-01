الحلقة 5 - موجات29min
يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.
الحلقة 4 - موجات27min
يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.
الحلقة 3 - موجات29min
يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.
الحلقة 2 - شيفرة النجاح26min
يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.
الحلقة 1 - الجينات ام التربية29min
يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.