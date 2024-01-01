موسم 2

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.

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الحلقة 13 - قوة الأمل

21min

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.

الحلقة 12 - موجات

21min

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.

الحلقة 11 - الخوف من الفشل

23min

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.

الحلقة 10 - الحقيقة الأولى

24min

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.

الحلقة 9 - استثمار العمر

25min

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.

الحلقة 8 - ماهية الحياة

28min

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.

الحلقة 7 - جرس الإنذار

30min

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.

الحلقة 6 - كن أنت التغير الذي تريده للعالم

27min

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.

الحلقة 5 - أفكار قاتلة

27min

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.

الحلقة 4 - إبدأ بنفسك

21min

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.

الحلقة 3 - الطلاق

19min

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.

الحلقة 2 - فلسفة العلاقات

26min

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.

الحلقة 1 - الاكتئاب - لست وحدك

25min

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.