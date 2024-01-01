يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.