موسم 3

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.

اعرض
أضف إلى قائمتي

الحلقة 7 - موجات

26min

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.

الحلقة 6 - موجات

25min

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.

الحلقة 5 - موجات

24min

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.

الحلقة 4 - موجات

24min

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.

الحلقة 3 - موجات

27min

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.

الحلقة 2 - موجات

23min

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.

الحلقة 1 - موجات

30min

يدخل البرنامج في عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.