الحلقة 30 - فنطاس32 دقيقة
حياة فنطاس حافلة بالطرائف ليس لظرفه فقط بل لشدة البخل الذي يمارسه على زوجته وأولاده ويحدد سلوكياته مع كل من حوله. يستميت في حل الأزمات والمشاكل دون الحاجة لصرف المال لحين يأتي ما لم يكن في الحسبان.
الحلقة 29 - فنطاس30 دقيقة
حياة فنطاس حافلة بالطرائف ليس لظرفه فقط بل لشدة البخل الذي يمارسه على زوجته وأولاده ويحدد سلوكياته مع كل من حوله. يستميت في حل الأزمات والمشاكل دون الحاجة لصرف المال لحين يأتي ما لم يكن في الحسبان.
الحلقة 28 - فنطاس30 دقيقة
حياة فنطاس حافلة بالطرائف ليس لظرفه فقط بل لشدة البخل الذي يمارسه على زوجته وأولاده ويحدد سلوكياته مع كل من حوله. يستميت في حل الأزمات والمشاكل دون الحاجة لصرف المال لحين يأتي ما لم يكن في الحسبان.
الحلقة 27 - فنطاس31 دقيقة
حياة فنطاس حافلة بالطرائف ليس لظرفه فقط بل لشدة البخل الذي يمارسه على زوجته وأولاده ويحدد سلوكياته مع كل من حوله. يستميت في حل الأزمات والمشاكل دون الحاجة لصرف المال لحين يأتي ما لم يكن في الحسبان.
الحلقة 26 - فنطاس30 دقيقة
حياة فنطاس حافلة بالطرائف ليس لظرفه فقط بل لشدة البخل الذي يمارسه على زوجته وأولاده ويحدد سلوكياته مع كل من حوله. يستميت في حل الأزمات والمشاكل دون الحاجة لصرف المال لحين يأتي ما لم يكن في الحسبان.
الحلقة 25 - فنطاس31 دقيقة
حياة فنطاس حافلة بالطرائف ليس لظرفه فقط بل لشدة البخل الذي يمارسه على زوجته وأولاده ويحدد سلوكياته مع كل من حوله. يستميت في حل الأزمات والمشاكل دون الحاجة لصرف المال لحين يأتي ما لم يكن في الحسبان.
الحلقة 24 - فنطاس30 دقيقة
حياة فنطاس حافلة بالطرائف ليس لظرفه فقط بل لشدة البخل الذي يمارسه على زوجته وأولاده ويحدد سلوكياته مع كل من حوله. يستميت في حل الأزمات والمشاكل دون الحاجة لصرف المال لحين يأتي ما لم يكن في الحسبان.
الحلقة 23 - فنطاس30 دقيقة
حياة فنطاس حافلة بالطرائف ليس لظرفه فقط بل لشدة البخل الذي يمارسه على زوجته وأولاده ويحدد سلوكياته مع كل من حوله. يستميت في حل الأزمات والمشاكل دون الحاجة لصرف المال لحين يأتي ما لم يكن في الحسبان.
الحلقة 22 - فنطاس31 دقيقة
حياة فنطاس حافلة بالطرائف ليس لظرفه فقط بل لشدة البخل الذي يمارسه على زوجته وأولاده ويحدد سلوكياته مع كل من حوله. يستميت في حل الأزمات والمشاكل دون الحاجة لصرف المال لحين يأتي ما لم يكن في الحسبان.
الحلقة 21 - فنطاس31 دقيقة
حياة فنطاس حافلة بالطرائف ليس لظرفه فقط بل لشدة البخل الذي يمارسه على زوجته وأولاده ويحدد سلوكياته مع كل من حوله. يستميت في حل الأزمات والمشاكل دون الحاجة لصرف المال لحين يأتي ما لم يكن في الحسبان.
الحلقة 20 - فنطاس30 دقيقة
حياة فنطاس حافلة بالطرائف ليس لظرفه فقط بل لشدة البخل الذي يمارسه على زوجته وأولاده ويحدد سلوكياته مع كل من حوله. يستميت في حل الأزمات والمشاكل دون الحاجة لصرف المال لحين يأتي ما لم يكن في الحسبان.
الحلقة 19 - فنطاس31 دقيقة
حياة فنطاس حافلة بالطرائف ليس لظرفه فقط بل لشدة البخل الذي يمارسه على زوجته وأولاده ويحدد سلوكياته مع كل من حوله. يستميت في حل الأزمات والمشاكل دون الحاجة لصرف المال لحين يأتي ما لم يكن في الحسبان.
الحلقة 18 - فنطاس30 دقيقة
حياة فنطاس حافلة بالطرائف ليس لظرفه فقط بل لشدة البخل الذي يمارسه على زوجته وأولاده ويحدد سلوكياته مع كل من حوله. يستميت في حل الأزمات والمشاكل دون الحاجة لصرف المال لحين يأتي ما لم يكن في الحسبان.
الحلقة 17 - فنطاس30 دقيقة
حياة فنطاس حافلة بالطرائف ليس لظرفه فقط بل لشدة البخل الذي يمارسه على زوجته وأولاده ويحدد سلوكياته مع كل من حوله. يستميت في حل الأزمات والمشاكل دون الحاجة لصرف المال لحين يأتي ما لم يكن في الحسبان.
الحلقة 16 - فنطاس31 دقيقة
حياة فنطاس حافلة بالطرائف ليس لظرفه فقط بل لشدة البخل الذي يمارسه على زوجته وأولاده ويحدد سلوكياته مع كل من حوله. يستميت في حل الأزمات والمشاكل دون الحاجة لصرف المال لحين يأتي ما لم يكن في الحسبان.
الحلقة 15 - فنطاس31 دقيقة
حياة فنطاس حافلة بالطرائف ليس لظرفه فقط بل لشدة البخل الذي يمارسه على زوجته وأولاده ويحدد سلوكياته مع كل من حوله. يستميت في حل الأزمات والمشاكل دون الحاجة لصرف المال لحين يأتي ما لم يكن في الحسبان.
الحلقة 14 - فنطاس31 دقيقة
حياة فنطاس حافلة بالطرائف ليس لظرفه فقط بل لشدة البخل الذي يمارسه على زوجته وأولاده ويحدد سلوكياته مع كل من حوله. يستميت في حل الأزمات والمشاكل دون الحاجة لصرف المال لحين يأتي ما لم يكن في الحسبان.
الحلقة 13 - فنطاس31 دقيقة
حياة فنطاس حافلة بالطرائف ليس لظرفه فقط بل لشدة البخل الذي يمارسه على زوجته وأولاده ويحدد سلوكياته مع كل من حوله. يستميت في حل الأزمات والمشاكل دون الحاجة لصرف المال لحين يأتي ما لم يكن في الحسبان.
الحلقة 12 - فنطاس31 دقيقة
حياة فنطاس حافلة بالطرائف ليس لظرفه فقط بل لشدة البخل الذي يمارسه على زوجته وأولاده ويحدد سلوكياته مع كل من حوله. يستميت في حل الأزمات والمشاكل دون الحاجة لصرف المال لحين يأتي ما لم يكن في الحسبان.
الحلقة 11 - فنطاس31 دقيقة
تبوء كل محاولات الاسرة بالفشل امام فنطاس عندما يريدون أن يستردون فلوسهم منه ، فهل سوف يستسلمون أما سوف يقاومون ؟!
الحلقة 10 - فنطاس31 دقيقة
تجتمع اسرة فنطاس لوضع خطط وأخذ فلوسهم من فنطاس، فهل سوف تنجح خططهم امام فنطاس أما تبوء بالفشل ؟!
الحلقة 9 - فنطاس31 دقيقة
لعدم التزام الاطراف في استخدام السيارة، تطرح فكرة بيعها ويوافق فنطاس، ولكن هل بعد بيع السيارة سوف يعطي فنطاس افراد الاسره كلاً منهم حصته ؟!
الحلقة 8 - فنطاس30 دقيقة
تبدأ رحلة بحث من فنطاس عن شاب أخذ دواء خطير بالخطأ، فهل سيجد الشاب قبل أن يأخذ هذا الدواء الخطير ؟!
الحلقة 7 - فنطاس31 دقيقة
يفتعل فنطاس بعض المقالب الكوميدية في الاسرة جراء المقاطعة الجماعية، فالمقابل يأتي شاب لأسوار بالصيدلية وياخذ دواء بالخطأ ويذهب، فماذا سوف يحدث؟!
الحلقة 6 - فنطاس31 دقيقة
لم يتهنى منصور بالسيارة الجديدة ويتم سرقتها، ويكتشف فنطاس بأن منصور قد كذب عليه وهنا يقرر فنطاس عمل مقاطعة جماعية بين الاسرة.
الحلقة 5 - فنطاس31 دقيقة
بمساعدة فنطاس يربح منصور سيارة جديدة، و نرى منصور يكذب على فنطاس بأن السيارة تخص صديق له، وهنا يشك فنطاس بالأمر ويحاول كشف الحقيقة .
الحلقة 4 - فنطاس30 دقيقة
يريد فنطاس تعويض خسارته في الايام السابقة فيقترح وليد عليه بيع منزل العائلة وكلاً منهم يأخذ نصيبه وتنحل جميع أزماتهم، فهل فنطاس سوف يرضخ لفكرته؟!
الحلقة 3 - فنطاس31 دقيقة
يستعيد فنطاس ماله من تأجير السيارات ولكن ما زالت المشاكل تلاحقه وذلك عندما يتبدل هاتفه بهاتف شخص أخر عن طريق الصدفة.
الحلقة 2 - فنطاس31 دقيقة
تطرح فكرة مشروع تجارة السيارات امام فنطاس وبسبب الإغراءات والمكسب الذي يأتي من ورا تلك التجارة تتبلور الفكرة في رأس فنطاس ولكن يبدو أنه سوف يقع ضحية لتلك الفكرة.
الحلقة 1 - فنطاس32 دقيقة
مع استعراض لشخصية فنطاس مع زوجته أسوار بإحدى الجمعيات التعاونية، نتنقل لمنزل فنطاس ونرى الدخان يملي المنزل منبعث من مطبخ المنزل لأحتراق الأكل بسبب أهمال منصور وزوجته إيمان أخت فنطاس ويحاولان أنقاذ الموقف ولكن قد فات الأوان ويفشل مشروع الطبخ الذي تتخذه الاسرة كمشروع لها.