الحلقة 1 - فنطاس

32 دقيقة

مع استعراض لشخصية فنطاس مع زوجته أسوار بإحدى الجمعيات التعاونية، نتنقل لمنزل فنطاس ونرى الدخان يملي المنزل منبعث من مطبخ المنزل لأحتراق الأكل بسبب أهمال منصور وزوجته إيمان أخت فنطاس ويحاولان أنقاذ الموقف ولكن قد فات الأوان ويفشل مشروع الطبخ الذي تتخذه الاسرة كمشروع لها.