الحلقة 1 - بو حظين

25 دقيقة

إقبال هاشل على الحياة يجعله مفعماً بالحيوية وباحثاً دؤوباً عن مشروع يعوضه عن الخسائر التي تحدثها أفكاره التقليدية. تتفاقم حمّى المشاريع وتستحوذ على تفكيره لتجرّ الويلات والمصائب على القريب والبعيد.