الحلقة 30 - قفص مخملي40 دقيقة
رغد العيش الذي تتمتع به الشقيقتان شاهة ومراحب لا يجلب لأي منهما السعادة بل يتسبب باحتياج عاطفي وفقر نفسي تعانيه شاهة نتيجة قسوتها، وسر قديم تعيش مراحب تبعاته يحدد ملامح حياتها ويضعها تحت سيطرة أختها.
الحلقة 29 - قفص مخملي40 دقيقة
رغد العيش الذي تتمتع به الشقيقتان شاهة ومراحب لا يجلب لأي منهما السعادة بل يتسبب باحتياج عاطفي وفقر نفسي تعانيه شاهة نتيجة قسوتها، وسر قديم تعيش مراحب تبعاته يحدد ملامح حياتها ويضعها تحت سيطرة أختها.
الحلقة 28 - قفص مخملي40 دقيقة
رغد العيش الذي تتمتع به الشقيقتان شاهة ومراحب لا يجلب لأي منهما السعادة بل يتسبب باحتياج عاطفي وفقر نفسي تعانيه شاهة نتيجة قسوتها، وسر قديم تعيش مراحب تبعاته يحدد ملامح حياتها ويضعها تحت سيطرة أختها.
الحلقة 27 - قفص مخملي40 دقيقة
رغد العيش الذي تتمتع به الشقيقتان شاهة ومراحب لا يجلب لأي منهما السعادة بل يتسبب باحتياج عاطفي وفقر نفسي تعانيه شاهة نتيجة قسوتها، وسر قديم تعيش مراحب تبعاته يحدد ملامح حياتها ويضعها تحت سيطرة أختها.
الحلقة 26 - قفص مخملي40 دقيقة
رغد العيش الذي تتمتع به الشقيقتان شاهة ومراحب لا يجلب لأي منهما السعادة بل يتسبب باحتياج عاطفي وفقر نفسي تعانيه شاهة نتيجة قسوتها، وسر قديم تعيش مراحب تبعاته يحدد ملامح حياتها ويضعها تحت سيطرة أختها.
الحلقة 25 - قفص مخملي40 دقيقة
رغد العيش الذي تتمتع به الشقيقتان شاهة ومراحب لا يجلب لأي منهما السعادة بل يتسبب باحتياج عاطفي وفقر نفسي تعانيه شاهة نتيجة قسوتها، وسر قديم تعيش مراحب تبعاته يحدد ملامح حياتها ويضعها تحت سيطرة أختها.
الحلقة 24 - قفص مخملي40 دقيقة
رغد العيش الذي تتمتع به الشقيقتان شاهة ومراحب لا يجلب لأي منهما السعادة بل يتسبب باحتياج عاطفي وفقر نفسي تعانيه شاهة نتيجة قسوتها، وسر قديم تعيش مراحب تبعاته يحدد ملامح حياتها ويضعها تحت سيطرة أختها.
الحلقة 23 - قفص مخملي40 دقيقة
رغد العيش الذي تتمتع به الشقيقتان شاهة ومراحب لا يجلب لأي منهما السعادة بل يتسبب باحتياج عاطفي وفقر نفسي تعانيه شاهة نتيجة قسوتها، وسر قديم تعيش مراحب تبعاته يحدد ملامح حياتها ويضعها تحت سيطرة أختها.
الحلقة 22 - قفص مخملي40 دقيقة
رغد العيش الذي تتمتع به الشقيقتان شاهة ومراحب لا يجلب لأي منهما السعادة بل يتسبب باحتياج عاطفي وفقر نفسي تعانيه شاهة نتيجة قسوتها، وسر قديم تعيش مراحب تبعاته يحدد ملامح حياتها ويضعها تحت سيطرة أختها.
الحلقة 21 - قفص مخملي40 دقيقة
رغد العيش الذي تتمتع به الشقيقتان شاهة ومراحب لا يجلب لأي منهما السعادة بل يتسبب باحتياج عاطفي وفقر نفسي تعانيه شاهة نتيجة قسوتها، وسر قديم تعيش مراحب تبعاته يحدد ملامح حياتها ويضعها تحت سيطرة أختها.
الحلقة 20 - قفص مخملي40 دقيقة
أروى تقع في حادثة مؤلمة ليستغلها عبداللطيف لصالحه، ذياب يفكر بأمر سُلا، وشريفة تحاول أن تصلح بين فجر وشاهة.
الحلقة 19 - قفص مخملي40 دقيقة
فرح تخبر مراحب بما حدث مع المدرب يوسف، باسل يقرر الرحيل، وسُلا تخبر شاهة بحالتها المرضية.
الحلقة 18 - قفص مخملي40 دقيقة
شاهة تعرف مخبأ فجر وتواجهها المواجهة الأخيرة، وشوق تعود للمنزل مرغمة، وفرح تقرر أن تفتعل حادثة غريبة.
الحلقة 17 - قفص مخملي40 دقيقة
مراحب تواجه عبداللطيف بما تعرفه، فجر تلجأ لملجأ أخير بعد هروبها من منزل شاهة، وباسل يكشف رسالة لأروى، وشوق تكتشف سرّاً أخفته العائلة عنها.
الحلقة 16 - قفص مخملي40 دقيقة
العائلة مدعوة لحفلة توديع عزوبية معالي، لتكتشف شاهة هناك سرّاً حول فجر، ومراحب تكتشف سرّاً حول عبداللطيف/ لتشعر فجر بأنها بدأت تنكشف وتقرر الهروب، وفرح تتعرض لموقف مع المدرب يوسف.
الحلقة 15 - قفص مخملي40 دقيقة
بعد مرور خمسة سنوات، نورة تغيرّت تغييراً جذرياً بالأفكار، وحصة تضع أنور في موقف محرج مع مدرّسة إبنتهم صبا.
الحلقة 14 - قفص مخملي40 دقيقة
شاهة تعود للمنزل بعد فترة قضتها في المستشفى، لتحدث مواجهات بينها وبين أفراد العائلة خصوصاً بعد وفاة برّاك، لتقرر شاهة قراراً يخص إدارة المصنع.
الحلقة 13 - قفص مخملي40 دقيقة
مراحب وسُلا في موقف صعب تحاول شاهة تخليصهم منه، وأنور يبدأ حياته الجديدة مع حصة، وبرّاك وشاهة في مواجهة كبيرة.
الحلقة 12 - قفص مخملي42 دقيقة
فرح تتخذ قراراً غريباً، وأنور يستمر برغبته بالزواج من حصة رغماً عن أنف شاهة التي ترفض الأمر رفضاً قاطعاً، وبرّاك مازال يتعرض للتنمّر في المدرسة.
الحلقة 11 - قفص مخملي40 دقيقة
بعد مرور أسبوعين .. العائلة مدعوة لزفاف شخصية مقربة .. لتتعرض العائلة لمواقف محرجة وصادمة أثناء الزفاف
الحلقة 10 - قفص مخملي41 دقيقة
فجر تكشف سر مراحب لعبداللطيف .. وحمد وسُلا يعودان للبلاد .. وحمد يحاول معرفة الأفكار التي تدور في رأس زوجته نورة
الحلقة 9 - قفص مخملي41 دقيقة
الوضع متوتر في منزل شاهة ومنزل حمد .. حيث تحاول عائلة شاهة إعادة سُلا للبلاد .. وعائلة حمد تحاول منع الشائعات حول حمد
الحلقة 8 - قفص مخملي40 دقيقة
برّاك في المستشفى للمرة الثانية .. وسُلا تتخذ قراراً جريئاً وصادماً .. وحمد يقع في موقف لا يحسد عليه
الحلقة 7 - قفص مخملي40 دقيقة
أنور يكتشف سرّاً لدى حصة .. فرح تتخذ قراراً بعدم استكمال المبارزة مما يجعل المدرب هادي يتخذ لاعبة جديدة متدربة لديه .. وبرّاك يتعرّض لموقف صعب في المدرسة
الحلقة 6 - قفص مخملي43 دقيقة
ناصر يطرح فكرة على سُلا تقابلها سُلا برد مفاجئ .. وصديقة قديمة تعود لحياة شاهة برغبة من شاهة .. وعبداللطيف يحاول أن يبدأ حياة جديدة مع مراحب
الحلقة 5 - قفص مخملي41 دقيقة
مراحب تطلب طلباً غريباً من أروى .. وفرح تضع شاهة في موقف محرج مع المدرب هادي .. وحمد يتخذ قراراً مفاجئاً
الحلقة 4 - قفص مخملي40 دقيقة
برّاك وحمد في حالة صعبة في المستشفى .. وشاهة تحاول كشف الأسرار برفقة فجر .. وأنور يحاول مساعدة حصة في ظروفها الصعبة
الحلقة 3 - قفص مخملي44 دقيقة
شاهة تتعرض لمحاولة ابتزاز .. ويعود الماضي لسُلا حيث تشعر سُلا بالحنين نحوه .. وحمد يتعرض لموقف صعب وصادم
الحلقة 2 - قفص مخملي45 دقيقة
يتعرض برّاك لموقف صعب في المدرسة ويستنجد بعمته مراحب .. وفجر تخبر شاهة بسر خطير حول زواج مراحب وعبداللطيف .. وفرح تشعر برغبة بالتعبير عن مشاعرها تجاه رياضة المبارزة التي لا تحبها
الحلقة 1 - قفص مخملي45 دقيقة
تستعد عائلة العيقان المرموقة لليلة زفاف إبنتهم مراحب على رجل الأعمال الشهير عبداللطيف الزنجار .. حيث تقع العديد من المواقف بين العائلة قبل وأثناء الزفاف