الحلقة 1 - قفص مخملي

45 دقيقة

تستعد عائلة العيقان المرموقة لليلة زفاف إبنتهم مراحب على رجل الأعمال الشهير عبداللطيف الزنجار .. حيث تقع العديد من المواقف بين العائلة قبل وأثناء الزفاف