الحلقة 3 - مطبخ حياة

27 دقيقة

فنون الطهي من مطبخ الشيف حياة الشيباني حيث الإبداع بإعداد وصفات وأصناف كثيرة من الأطباق والحلويات العربية والخليجية بصحبة أشهر طهاة العالم العربي، وتقديم نصائح تصميم وتزيين الأطباق على اختلافها.