ُصُح طيبة ومضيئة تدعو إلى ترسيخ التلاحم الأسري والحفاظ على حسن العلاقة بالله وعلامات الصلاح التي تستقيم بها البيوت وتقوم على ركيزة من الثوابت والقيم الإيمانية والأخلاقية تنعكس إيجاباً على المجتمع.