الحلقة 30 - خريف عمر41 دقيقة
خيط خفيّ يمتد من ماض أليم ويجمع بين المحامي المتقاعد عمر الدالي والمحقق فارس وهشام رجل الأعمال صاحب النفوذ في لعبة انتقام يمسك عمر بخيوطها ويتحكم بشروطها لتحقيق العدالة قبل أن يباغته خريف النسيان.
الحلقة 29 - خريف عمر40 دقيقة
خيط خفيّ يمتد من ماض أليم ويجمع بين المحامي المتقاعد عمر الدالي والمحقق فارس وهشام رجل الأعمال صاحب النفوذ في لعبة انتقام يمسك عمر بخيوطها ويتحكم بشروطها لتحقيق العدالة قبل أن يباغته خريف النسيان.
الحلقة 28 - خريف عمر41 دقيقة
خيط خفيّ يمتد من ماض أليم ويجمع بين المحامي المتقاعد عمر الدالي والمحقق فارس وهشام رجل الأعمال صاحب النفوذ في لعبة انتقام يمسك عمر بخيوطها ويتحكم بشروطها لتحقيق العدالة قبل أن يباغته خريف النسيان.
الحلقة 27 - خريف عمر40 دقيقة
خيط خفيّ يمتد من ماض أليم ويجمع بين المحامي المتقاعد عمر الدالي والمحقق فارس وهشام رجل الأعمال صاحب النفوذ في لعبة انتقام يمسك عمر بخيوطها ويتحكم بشروطها لتحقيق العدالة قبل أن يباغته خريف النسيان.
الحلقة 26 - خريف عمر40 دقيقة
خيط خفيّ يمتد من ماض أليم ويجمع بين المحامي المتقاعد عمر الدالي والمحقق فارس وهشام رجل الأعمال صاحب النفوذ في لعبة انتقام يمسك عمر بخيوطها ويتحكم بشروطها لتحقيق العدالة قبل أن يباغته خريف النسيان.
الحلقة 25 - خريف عمر40 دقيقة
خيط خفيّ يمتد من ماض أليم ويجمع بين المحامي المتقاعد عمر الدالي والمحقق فارس وهشام رجل الأعمال صاحب النفوذ في لعبة انتقام يمسك عمر بخيوطها ويتحكم بشروطها لتحقيق العدالة قبل أن يباغته خريف النسيان.
الحلقة 24 - خريف عمر40 دقيقة
خيط خفيّ يمتد من ماض أليم ويجمع بين المحامي المتقاعد عمر الدالي والمحقق فارس وهشام رجل الأعمال صاحب النفوذ في لعبة انتقام يمسك عمر بخيوطها ويتحكم بشروطها لتحقيق العدالة قبل أن يباغته خريف النسيان.
الحلقة 23 - خريف عمر40 دقيقة
خيط خفيّ يمتد من ماض أليم ويجمع بين المحامي المتقاعد عمر الدالي والمحقق فارس وهشام رجل الأعمال صاحب النفوذ في لعبة انتقام يمسك عمر بخيوطها ويتحكم بشروطها لتحقيق العدالة قبل أن يباغته خريف النسيان.
الحلقة 22 - خريف عمر39 دقيقة
خيط خفيّ يمتد من ماض أليم ويجمع بين المحامي المتقاعد عمر الدالي والمحقق فارس وهشام رجل الأعمال صاحب النفوذ في لعبة انتقام يمسك عمر بخيوطها ويتحكم بشروطها لتحقيق العدالة قبل أن يباغته خريف النسيان.
الحلقة 21 - خريف عمر39 دقيقة
خيط خفيّ يمتد من ماض أليم ويجمع بين المحامي المتقاعد عمر الدالي والمحقق فارس وهشام رجل الأعمال صاحب النفوذ في لعبة انتقام يمسك عمر بخيوطها ويتحكم بشروطها لتحقيق العدالة قبل أن يباغته خريف النسيان.
الحلقة 20 - خريف عمر37 دقيقة
خيط خفيّ يمتد من ماض أليم ويجمع بين المحامي المتقاعد عمر الدالي والمحقق فارس وهشام رجل الأعمال صاحب النفوذ في لعبة انتقام يمسك عمر بخيوطها ويتحكم بشروطها لتحقيق العدالة قبل أن يباغته خريف النسيان.
الحلقة 19 - خريف عمر38 دقيقة
خيط خفيّ يمتد من ماض أليم ويجمع بين المحامي المتقاعد عمر الدالي والمحقق فارس وهشام رجل الأعمال صاحب النفوذ في لعبة انتقام يمسك عمر بخيوطها ويتحكم بشروطها لتحقيق العدالة قبل أن يباغته خريف النسيان.
الحلقة 18 - خريف عمر38 دقيقة
خيط خفيّ يمتد من ماض أليم ويجمع بين المحامي المتقاعد عمر الدالي والمحقق فارس وهشام رجل الأعمال صاحب النفوذ في لعبة انتقام يمسك عمر بخيوطها ويتحكم بشروطها لتحقيق العدالة قبل أن يباغته خريف النسيان.
الحلقة 17 - خريف عمر38 دقيقة
خيط خفيّ يمتد من ماض أليم ويجمع بين المحامي المتقاعد عمر الدالي والمحقق فارس وهشام رجل الأعمال صاحب النفوذ في لعبة انتقام يمسك عمر بخيوطها ويتحكم بشروطها لتحقيق العدالة قبل أن يباغته خريف النسيان.
الحلقة 16 - خريف عمر37 دقيقة
خيط خفيّ يمتد من ماض أليم ويجمع بين المحامي المتقاعد عمر الدالي والمحقق فارس وهشام رجل الأعمال صاحب النفوذ في لعبة انتقام يمسك عمر بخيوطها ويتحكم بشروطها لتحقيق العدالة قبل أن يباغته خريف النسيان.
الحلقة 15 - خريف عمر37 دقيقة
خيط خفيّ يمتد من ماض أليم ويجمع بين المحامي المتقاعد عمر الدالي والمحقق فارس وهشام رجل الأعمال صاحب النفوذ في لعبة انتقام يمسك عمر بخيوطها ويتحكم بشروطها لتحقيق العدالة قبل أن يباغته خريف النسيان.
الحلقة 14 - خريف عمر37 دقيقة
خيط خفيّ يمتد من ماض أليم ويجمع بين المحامي المتقاعد عمر الدالي والمحقق فارس وهشام رجل الأعمال صاحب النفوذ في لعبة انتقام يمسك عمر بخيوطها ويتحكم بشروطها لتحقيق العدالة قبل أن يباغته خريف النسيان.
الحلقة 13 - خريف عمر37 دقيقة
خيط خفيّ يمتد من ماض أليم ويجمع بين المحامي المتقاعد عمر الدالي والمحقق فارس وهشام رجل الأعمال صاحب النفوذ في لعبة انتقام يمسك عمر بخيوطها ويتحكم بشروطها لتحقيق العدالة قبل أن يباغته خريف النسيان.
الحلقة 12 - خريف عمر37 دقيقة
خيط خفيّ يمتد من ماض أليم ويجمع بين المحامي المتقاعد عمر الدالي والمحقق فارس وهشام رجل الأعمال صاحب النفوذ في لعبة انتقام يمسك عمر بخيوطها ويتحكم بشروطها لتحقيق العدالة قبل أن يباغته خريف النسيان.
الحلقة 11 - خريف عمر37 دقيقة
كريم يخسر الرهان أمام رائد الذي يطلب منه تنفيذ شرط الرهان وهو عشرة ملايين ليرة ...مواجهة بين مهند وليا نتعرف فيها عل تاريخ علاقتهما ...
الحلقة 10 - خريف عمر36 دقيقة
عمر يكتشف أن ميرفت تعمل لدى هشام عنابة ، رامز مدير المحطة يضم ليا الى فريق الإعداد الخاص بمهند شلبي ومهند يبدي امتعاضه..
الحلقة 9 - خريف عمر37 دقيقة
قصي لايستطيع إخراج والده من الدار بسبب عدم وجود هوية له ...العميد حكمت يستدعي مهند شلبي ويخبره أنه سيقوم باستضافته في برنامجه من أجل إظهار الحقيقة...
الحلقة 8 - خريف عمر36 دقيقة
عمر يتناول طعام العشاء صحبة ليلى مساءً في أجواء رومانسية... وهشام يتناول عشاءه مع أبي الوليد الذي يعرض عليه مشاركته في مشروع المقاولات الجديدة ...
الحلقة 7 - خريف عمر37 دقيقة
بعد المصالحة يتم تحرير مجموعة من المخطوفين ويخرج معهم قصي ابن ماهر صديق عمر ..
الحلقة 6 - خريف عمر36 دقيقة
جريمة جديدة ورسالة جديدة يتركها القاتل على جبين مختار الباردة...
الحلقة 5 - خريف عمر37 دقيقة
هشام عنابة في المشفى وإصابته سطحية، ومهند يزوره في المشفى ويتقرّب من سمر ويذهبان معاً لزيارة هدى ثابت في المشفى القريب.
الحلقة 4 - خريف عمر36 دقيقة
ناديا توقظ فارس بعد أن قرأت على الفيسبوك خبر تورط محقق في قضية جريمة قتل وقد تم ذكر الحروف الأولى من اسم فارس.
الحلقة 3 - خريف عمر39 دقيقة
ليلى تدق الباب على مكتب عمر الذي خطف فيه عروة بعد ثلاثين عاماً
الحلقة 2 - خريف عمر38 دقيقة
فارس يصحو على كابوس احتراق بيته وهو طفل في عام 1990، يقابل عمر أدهم ديب الطبيب الشرعي الذي كان زميله منذ أيام العمل ويصعد معه إلى المنزل ثم يرتكب جريمته الأولى ويقوم بخنقه
الحلقة 1 - خريف عمر37 دقيقة
يستيقظ عمر صباحاً لنراه وقد نسي ابريق الشاي يغلي حد التبخر، ويتصل صديقه أيمن ليخبره بوفاة صديقهم سوار وضرورة تواجده بالدفن ...