الحلقة 11 - خريف عمر

37 دقيقة

كريم يخسر الرهان أمام رائد الذي يطلب منه تنفيذ شرط الرهان وهو عشرة ملايين ليرة ...مواجهة بين مهند وليا نتعرف فيها عل تاريخ علاقتهما ...