موسم 1

سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

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الحلقة 15 - مجلس الإفتاء

16 دقيقة

سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

الحلقة 14 - مجلس الإفتاء

16 دقيقة

سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

الحلقة 13 - مجلس الإفتاء

17 دقيقة

سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

الحلقة 12 - مجلس الإفتاء

14 دقيقة

سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

الحلقة 11 - مجلس الإفتاء

17 دقيقة

سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

الحلقة 10 - مجلس الإفتاء

12 دقيقة

سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

الحلقة 9 - مجلس الإفتاء

17 دقيقة

سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

الحلقة 8 - مجلس الإفتاء

12 دقيقة

سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

الحلقة 7 - مجلس الإفتاء

15 دقيقة

سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

الحلقة 6 - مجلس الإفتاء

15 دقيقة

سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

الحلقة 5 - مجلس الإفتاء

13 دقيقة

سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

الحلقة 4 - مجلس الإفتاء

15 دقيقة

سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

الحلقة 3 - مجلس الإفتاء

11 دقيقة

سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

الحلقة 2 - مجلس الإفتاء

12 دقيقة

سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

الحلقة 1 - مجلس الإفتاء

20 دقيقة

سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.