الحلقة 15 - مجلس الإفتاء16 دقيقة
سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الحلقة 14 - مجلس الإفتاء16 دقيقة
سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الحلقة 13 - مجلس الإفتاء17 دقيقة
سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الحلقة 12 - مجلس الإفتاء14 دقيقة
سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الحلقة 11 - مجلس الإفتاء17 دقيقة
سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الحلقة 10 - مجلس الإفتاء12 دقيقة
سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الحلقة 9 - مجلس الإفتاء17 دقيقة
سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الحلقة 8 - مجلس الإفتاء12 دقيقة
سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الحلقة 7 - مجلس الإفتاء15 دقيقة
سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الحلقة 6 - مجلس الإفتاء15 دقيقة
سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الحلقة 5 - مجلس الإفتاء13 دقيقة
سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الحلقة 4 - مجلس الإفتاء15 دقيقة
سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الحلقة 3 - مجلس الإفتاء11 دقيقة
سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الحلقة 2 - مجلس الإفتاء12 دقيقة
سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الحلقة 1 - مجلس الإفتاء20 دقيقة
سعادة الدكتور عمر الدرعي يجيب على أسئلة الجمهور الواردة إلى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.