الحلقة 6 - ضرورات الدب44 دقيقة
يسارع الأطباء البيطريون في وايلد لايف إس أو إس لإنقاذ ظباء مصابة؛ ويعاني كسلان من نوبات تهدد حياته؛ ويتم إنقاذ قرد صغير من الطريق السريع.
الحلقة 5 - حكاية النمر43 دقيقة
ينقذ الأطباء البيطريون في وايلد لايف إس أو إس ثعباناً من محطة قطار مزدحمة؛ ويعالجون جروح نمر مصاب؛ ويقنعون فيلاً مصاباً بالاستحمام.
الحلقة 4 - العودة للوطن43 دقيقة
يكافح فريق وايلد لايف إس أو إس لإنقاذ حياة قرد؛ وينقذ تمساحاً محاصر داخل بئر؛ ويسارع للم شمل صغار ابن آوى مع أمهم.
الحلقة 3 - لم شمل الأسرة41 دقيقة
هذا الأسبوع، يطارد قرويون خائفون ضبعاً. أيضاً، يعمل فريق وايلد لايف إس أو إس على مدار الساعة للم شمل شبل نمر مع والدته.
الحلقة 2 - سلامة وعافية43 دقيقة
يتسابق فريق وايلد لايف إس أو إس لإنقاذ أشبال نمر توءم سقطا في بئر؛ إنقاذ ثعبان ضخم؛ وإطلاق نمر مرة أخرى في البرية.
الحلقة 1 - العملية: الفيل43 دقيقة
ينقذ فريق وايلد لايف إس أو إس فيلاً من الشوارع وقرداً مشلولاً وكوبرا سامة قاتلة تم العثور عليها في فصل دراسي في مدرسة.