موسم 1

الهند هي أرض الأفيال والنمور والفهود والدببة، وتُعد واحدة من أكثر الدول تنوعًا حيويًا على كوكب الأرض، لكنها أيضًا موطنًا لـ 1.3 مليار نسمة حيث تشتد وطأة التنافس بينهم وبين الحيوانات البرية على المساحة المعيشية. الآن، ينطلق فريق متفانٍ مؤلَّف من أنصار حماية البيئة والأطباء البيطريين في مهمة لإنقاذ الحيوانات المنكوبة وإيجاد طريقة للتوصَّل إلى طريقةٍ للتعايش والانسجام بين البشر والحياة البرية.

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الحلقة 6 - ضرورات الدب

44 دقيقة

يسارع الأطباء البيطريون في وايلد لايف إس أو إس لإنقاذ ظباء مصابة؛ ويعاني كسلان من نوبات تهدد حياته؛ ويتم إنقاذ قرد صغير من الطريق السريع.

الحلقة 5 - حكاية النمر

43 دقيقة

ينقذ الأطباء البيطريون في وايلد لايف إس أو إس ثعباناً من محطة قطار مزدحمة؛ ويعالجون جروح نمر مصاب؛ ويقنعون فيلاً مصاباً بالاستحمام.

الحلقة 4 - العودة للوطن

43 دقيقة

يكافح فريق وايلد لايف إس أو إس لإنقاذ حياة قرد؛ وينقذ تمساحاً محاصر داخل بئر؛ ويسارع للم شمل صغار ابن آوى مع أمهم.

الحلقة 3 - لم شمل الأسرة

41 دقيقة

هذا الأسبوع، يطارد قرويون خائفون ضبعاً. أيضاً، يعمل فريق وايلد لايف إس أو إس على مدار الساعة للم شمل شبل نمر مع والدته.

الحلقة 2 - سلامة وعافية

43 دقيقة

يتسابق فريق وايلد لايف إس أو إس لإنقاذ أشبال نمر توءم سقطا في بئر؛ إنقاذ ثعبان ضخم؛ وإطلاق نمر مرة أخرى في البرية.

الحلقة 1 - العملية: الفيل

43 دقيقة

ينقذ فريق وايلد لايف إس أو إس فيلاً من الشوارع وقرداً مشلولاً وكوبرا سامة قاتلة تم العثور عليها في فصل دراسي في مدرسة.