الهند هي أرض الأفيال والنمور والفهود والدببة، وتُعد واحدة من أكثر الدول تنوعًا حيويًا على كوكب الأرض، لكنها أيضًا موطنًا لـ 1.3 مليار نسمة حيث تشتد وطأة التنافس بينهم وبين الحيوانات البرية على المساحة المعيشية. الآن، ينطلق فريق متفانٍ مؤلَّف من أنصار حماية البيئة والأطباء البيطريين في مهمة لإنقاذ الحيوانات المنكوبة وإيجاد طريقة للتوصَّل إلى طريقةٍ للتعايش والانسجام بين البشر والحياة البرية.