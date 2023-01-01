موسم 1

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

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الحلقة 13 - صقور الداخلية

19 دقيقة

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

الحلقة 12 - بلادنا أمانة

21 دقيقة

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

الحلقة 11 - ق7

20 دقيقة

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

الحلقة 10 - كلية الشرطة

21 دقيقة

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

الحلقة 9 - لغز

22 دقيقة

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

الحلقة 8 - القبضة

20 دقيقة

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

الحلقة 7 - الشجعان

22 دقيقة

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

الحلقة 6 - الفرسان

23 دقيقة

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

الحلقة 5 - استجابة

19 دقيقة

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

الحلقة 4 - DNA

21 دقيقة

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

الحلقة 3 - طريق السلامة

21 دقيقة

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

الحلقة 2 - شبكة الظلام

21 دقيقة

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

الحلقة 1 - طريق الظلام

22 دقيقة

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.