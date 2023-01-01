عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.